Los cuidados contra el Covid-19, hacen “que la gente se enferme mucho menos”

POSADAS. Según el titular del Colegio de Farmacéuticos, Patricio Schiavo, cayó en Misiones el consumo de medicamentos, en el marco del coronavirus y la creciente inflación que se observa en la economía, de acuerdo con los datos del Indec.

“En algunos insumos, como los pañales, tuvimos problemas en la entrega, por el tema de fletes. Acá tenemos el tema de Rentas (Aduana Paralela) y muchos proveedores (de pañales) no conocían que tienen que pagar anteriormente (a la venta) el canon de Rentas”, confió Schiavo, sobre algunos de los problemas del sector en el marco de la pandemia del Covid-19.

“Veníamos con un tema de precios establecidos. Nos estábamos acostumbrando a un precio estable en estos últimos 3 meses. Ahora esto se cortó y se vino a afectar la buena relación que teníamos con las Obras Sociales. El proceso inflacionario afecta mucho a las farmacias. Esperemos que esta suba sea por única vez, en este contexto”, comentó el farmacéutico sobre el prospecto económico que tienen frente al avance de la inflación, que superó el 47% interanual en Mayo, según mediciones del Instituto Nacional de Estadíticas y Censos.

Sin embargo, la caída en las ventas de medicamentos, según Schiavo, estaría vinculada a la cuarentena y el cambio de hábitos de la población. Y no a la recesión, el desempleo y la contracción económica. “Cayó mucho la venta. La gente se está cuidando más. El tema de no salir a la calle. Que los chicos no salgan a la escuela muy temprano con los cambios de clima y que la gente use barbijos y todo tipo de protección, hacen que se enfermen y se contagien mucho menos”, puntualizó.