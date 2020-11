Madres de estudiantes del CEP Nº4 desmintieron a la directora

POSADAS. Una serie de quejas de tutores de estudiantes del establecimiento ubicado en pleno centro de esta ciudad, despertó el alerta sobre el supuesto pago obligatorio de la cooperadora.

Desde el CGE, aseguraron que no es legal que las escuelas públicas cobren la cooperadora o la inscripción de forma obligatoria. Al mismo tiempo, Berta Quiroga, directora del CEP Nº4 negó en Misiones Cuatro las acusaciones. Sin embargo, varias madres salieron al cruce.

Graciela, Miriam y Cristina, tienen hijos estudiando en la mencionada institución y señalaron que tuvieron que pagar una suma de dinero para asegurar el banco del próximo año o elegir la modalidad del ciclo 2021.

“Es todo mentira”, dijo Graciela y contó que la supuesta inscripción que cobra la escuela es de 2.500 pesos. “El año pasado también cobraba. Era de $1.800”, añadió. En su caso, reveló que esa suma de dinero se abona bajo el concepto “cuota de inscripción”.

“A mí también me cobraron la inscripción”, dijo Miriam, y aseguró que no hubo ninguna contemplación con la crisis generada por la pandemia. “Me dijeron que no me podían reservar el lugar si no pagaba”, reveló.

“Está faltando a la verdad”, sostuvo Cristina, otra de las tutoras respecto a las declaraciones de Quiroga. “Tenés que pagar los 2.500, si o si”, afirmó.