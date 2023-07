POSADAS. Jorge Romero, integrante del Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha (FTEL) , habló con el Noticiero Central de MisionesCuatro sobre la nueva movilización de docentes en la Plaza 9 de Julio que realizaron este lunes por la noche .

A la espera de la reunión con el Gobierno provincial, cumplieron 37 días de paro y 13 de acampe frente a Casa de Gobierno. “Estamos a la espera de esa mesa de diálogo de la cuál aún desconocemos su contenido, el carácter que va a tener, si es que va a haber alguna propuesta en concreto”, señaló Romero.

“La movilización de hoy, como la de días anteriores, ha sido muy importante. Venimos desplegando un plan de lucha que ha golpeado todas las puertas. Hemos movilizado en toda la provincia, a lo largo y ancho”, destacó.

El docente calificó como “vergonzosa y calamitosa” la situación que atraviesan los docentes y reveló: “Hoy estábamos recorriendo algunas escuelas y, con lágrimas en los ojos, nuestros colegas nos decían ‘No damos más’. Hay un autoritarismo, una tiranía por parte de los sindicatos afines del poder que son los mismos que firman todos estos acuerdos que nos ponen en esta situación y que extorsionan permanentemente a los colegas”.

“La situación es desesperante”

Respecto a la cruda realidad en los comedores escolares, Romero señaló: “Con mucha bronca e indignación veíamos como algunos porteros ofician también como cocineros; estaban haciendo el mate cocido y le preguntamos por la leche, ‘No, no hay leche’; ‘¿Y la galleta?’; ‘No hay galleta, les vamos a dar torraditas’. En esta provincia que recauda en concepto de ingresos propios, de coparticipación y recursos educativos específicos, tenga a los gurises en esta situación, a los trabajadores tan precarizados”.

“Los padres se están haciendo eco porque ya no aguantan que los chicos no tengan clases, pero los responsables de que no tengan clases los chicos no somos nosotros, sino el Gobierno y la comunidad lo ha entendido. Necesitamos volver al aula”, resaltó.

Romero recordó que, en principio, el paro docente se mantendrá hasta el miércoles y de la reunión con el Gobierno dependerá cómo sigue la lucha. “No nos vamos a sentar a discutir propuestas que sean migajas, queremos una discusión seria”, insistió.