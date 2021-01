Padres de un joven que fue detenido exigen información sobre la causa

POSADAS. Mirta Rodríguez, madre del detenido, habló con Misiones Cuatro y relató el hecho que derivó en la detención de su hijo: “Cuando pasó todo, mi hijo estaba en la plaza tomando coca con un amigo. La policía andaba rondando”, dijo la mujer que se encontraba frente al Juzgado Nº 6.

Luego de que el joven fuera alertado que la policía estaba recorriendo la zona, decidió visitar a un amigo que lo había invitado a tomar tereré a bordo de su motocicleta. Según relata la madre en el momento en que su hijo llegaba a la casa de su amigo, un patrullero lo detuvo, pese al reclamo de los vecinos que pedían que no se lo lleven.

La familia sostiene que, desde el 10 de enero, fecha en que ocurrió el hecho no tienen información sobre el joven, además, no cuentan con un abogado, por lo que desconocen el motivo de su imputación. “No sabemos cómo sigue todo esto, porque no quieren que nos acerquemos a él, ni que hablemos. No sabemos que está pasando porque no nos dan información, lo único que nos dijeron es que está procesado”.

De acuerdo a los dichos de Timoteo Brizuela, padre del detenido, no tienen ningún papel que explique por qué está procesado por lesiones graves. Por lo que solicitan una explicación sobre la causa de la detención y también exigen ver a su hijo.