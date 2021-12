Piden la excarcelación de los imputados por el crimen de la sargento y el juez se niega a hablar con familiares de los presos

POSADAS. Familiares de Walter Adelio Esteban, se concentraron y protestaron frente al juzgado de instrucción 2, a cargo del juez Juan Manuel Monte, para reclamar la liberación de los imputados por el asesinato de la sargento Romina Rodríguez, ocurrido el 2 de Junio del 2020 en barrio Horacio Quiroga de Garupá. Los otros dos detenidos son Miguel y Braian Batista, los cuales están detenidos bajo prisión preventiva desde el 24 de diciembre del año pasado, por orden de Monte. Según los familiares, no hay pruebas contra los detenidos, pero “el juez es duro, y no nos da respuestas”, expresó Vanesa Mancuello, en diálogo con MisionesCuatro.

La joven madre, confirmó que su pareja, Walter Esteban, comenzó una huelga de hambre y hasta se cosió la boca, como protesta por la detención, que según su abogado, es infundada. Pero el juez se niega a recibir a los familiares de los imputados y no brinda explicaciones para su decisión de mantenerlos detenidos, mientras, se supone, avanza la instrucción de la causa por el doble homicidio –Rodríguez estaba embarazada al momento del crimen.

“Queremos que lo liberen y que el juez dé la cara”

Con su bebé en brazos, Mancuello reiteró que a los meses del crimen de la sargento, “un chico confesó que le mató, le encontraron el arma y las cosas debajo de la cama. Pero el juez no les suelta (a los imputados). Ya le anularon la preventiva. En Abril tenían que salir. Y no sé qué pasa que no les sueltan”, comentó la mujer, insistiendo en que el juez Monte, “tiene todas las pruebas” que apuntan a la inocencia de los detenidos.

En este punto, Mancuello insistió en que no hay pruebas en contra de los imputados, “ni la prueba de parafina” (para determinar si accionaron un arma). “Las pruebas y papeles, no les implican a ellos. Están limpios. Queremos saber y el juez no nos da respuestas. Nuestro abogado dice que no tienen pruebas, pero el juez está duro”, confió la mujer.

Asimismo, Mancuello aseguró que su pareja inició una huelga de hambre hace unos 14 días. “Se nos está por morir ahí adentro, queremos que lo liberen y una respuesta del juez. Que dé la cara. Ahora justo hoy, el juez Monte se tomó tres días”, denunció la joven madre.

“Voy a visitarlo (al penal) todos los domingos, y lo veo así, y los chicos lo ven así y lloran. Es feo. Nos vamos a quedar hasta que el juez nos de respuestas”, expresó la mujer, añadiendo que su pareja tenía un antecedente de hurto, sin empleo de armas, y que “los Batista, no tenían antecedentes de nada”.