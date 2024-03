En el Teatrino del 4to Tramo de la Costanera, la ciudad realizó un evento significativo: “Posadas por la Memoria”. El mismo fue organizado para rendir homenaje a las víctimas y sobrevivientes del proceso militar, propiciando como espacio de encuentro y reflexión para recordar y honrar a aquellos que sufrieron injusticias durante ese período oscuro de la historia nacional.

La ceremonia fue realizada con participación de legisladores, funcionarios del Gobierno provincial, ex presos políticos, organizaciones de Derechos Humanos y público en general. En alusión a la fecha, el secretario de gobierno municipal, José Amable remarcó “es una fecha movilizante para todos los que participamos activamente de las movilizaciones, acá hay muchos compañeros y compañeras, que siempre estuvimos militando por los Derechos Humanos y también en particular me ha tocado ser parte del Ministerio de Derechos Humanos y allí tuve la posibilidad de conocer a muchos de los ex presos políticos que hoy nos acompañan y conocerlos y conocer sobre todo el trabajo que vienen realizando desde hace más de 40 años lo podemos seguir reconociendo acá.”

Acerca de la importancia de seguir movilizándose en todos los ámbitos, en cuestiones referidas a estos procesos, tan siniestros y dolorosos de la historia argentina, el funcionario agregó, “es importante el trabajo que realizan los miembros de las asociaciones de Derechos Humanos que militan y trabajan incansablemente para que la información referida a estos sucesos llegue a cada uno de los chicos. Nosotros además, desde la municipalidad con Florencia que es la directora de derechos humanos venimos llevando adelante un programa donde estamos llevando a todas las escuelas de la ciudad a que conozcan el circuito de la memoria, a que conozcan qué pasó en nuestra historia y a que entiendan lo grave que fue lo que pasó y lo importante que es seguir viviendo en democracia, respetarnos y ser tolerantes con lo que piensan distintos”, cerró.

Acto seguido se hizo entrega de un reconocimiento por los años de lucha y profunda militancia a Amelia Baez y a María Elvira Acuña, ambas sobrevivientes y actuales luchadoras en pos de lograr el esclarecimiento, la verdad y la justicia, respecto a los crímenes cometidos en esas épocas.

La jornada también contó con una muestra fotográfica, en cuyos retratos se divisaban los vestigios de la época. Asimismo, hubo un repertorio musical a cargo de Los Músicos del Palacio y una puesta en escena por el elenco del Ballet Folclórico Municipal.