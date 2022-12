Reclamo en conjunto de usuarios de colectivos de Posadas, Garupá y Candelaria

Presidentes y referentes barriales de Posadas, Garupá y Candelaria, hicieron un reclamo en conjunto este viernes en el Concejo Deliberante y Casa de Gobierno. Hicieron entrega de un documento solicitando una reunión con las autoridades para tratar de “carácter urgentísimo” el tema del transporte urbano de pasajeros.

Una de las presentes fue Mirian Amarilla, la Presidente de la comisión vecinal del barrio Las Lomas, quien en diálogo con el móvil de MisionesCuatro comentó: “hicimos un reclamo conjunto con los tres municipios, Posadas, Garupá y Candelaria, que estamos afectados, en mi caso, hace más de 20 años por el tema del transporte de colectivos y a la fecha no vemos solución, vino el aumento del subsidio, del boleto”, expresó.

Asimismo, se refirió a la implementación del código QR en el cobro del boleto: “la promesa fue siempre mejorar el servicio, frecuencias, seguimos con la misma, quiero destacar en estas semanas la implementación del código QR, buscamos que los funcionarios competentes miren un poquito hacia el usuario y las necesidades verdaderas, mucha gente no maneja el QR sobre todo los adultos mayores, hay mucha gente no dispone de un celular para cada uno de los integrantes de su familia, sino que con un celular se manejan todos y la verdad que, cualquier negocio común maneja todas las formas de pago”.

Y agregó: “no es que estamos en contra de la tecnología, sino que apliquen en QR con el tiempo que debiera ser hasta que la gente se acostumbre, pero también queremos que la Sube Misionera continúe y el efectivo en el caso que no hubiere crédito en ninguno de los dos para viajar. La idea es facilitar el viaje al usuario, no ponerle palos en la rueda”.

“Lo que nos pasó esta semana y que nos preocupó es que mucha gente tenía cargada su Sube, quiso viajar desde el centro hacia Quaranta y esas unidades no contaban con la Sube Misionera, sino solamente con la máquina QR y le bajaron del colectivo. Si no tenés efectivo no podés viajar”, declaró Amarilla.

“Combo completo”

Otro de los presentes en la entrega de petitorio fue Luis Giraldoni, el presidente del Movimiento Acción Vecinal: “se vienen con todo el QR y otras variantes. La Sube nacional jamás llegó y la dan por descartado”, expresó

“El 70 por ciento usamos el transporte y venimos mal, tanto el horario como la frecuencia, quita de unidades, el QR, la gente quedó parada porque tenía la Sube cargada. Es un combo completo por eso pedimos esta reunión y lo bueno es que nos estamos conociendo distintas personas de Posadas, Garupá y Candelaria para que no nos agarre organizado para la audiencia pública del año que viene”, manifestó.