Reforzar la limpieza de los patios para evitar los criaderos de Aedes aegypti

La ciudad de Posadas-fronteriza con Encarnación- está en alerta epidemiológica por casos de chikungunya y dengue en Paraguay. En las últimas tres semanas, el vecino país tuvo más notificaciones de chikungunya que de dengue: hay al menos 8000 casos y las muertes confirmadas hasta el momento son 11.

Quien se refirió a las tareas de prevención en la capital misionera, para evitar la reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor de enfermedades como dengue, zika, fiebre amarilla y chikungunya, fue Fabricio Tejerina, el Director de Epidemiología Municipal, quien al ser consultado sobre la situación que se vive en Paraguay y si en la ciudad de Posadas podría haber brote chikungunya, declaró: “es esperable, estamos trabajando todo lo posible para que no ocurra, o que el brote sea lo más chico posible, porque tenemos más de 20 casos confirmados en otras provincias de personas que fueron a Paraguay, esos son los casos importados, hay que tratar de no tener casos autóctonos, en caso de gente que no viajó, quiere decir que comenzó la propagación”, explicó Tejerina.

Además, dijo que la realización del control de aedes aegypti es “la única medida fundamental que existe, no hay fumigación preventiva”.

“Hay mucha gente que fumiga sin ningún tipo de protección personal y la utilización de veneno por gente que no sabe, puede provocar enfermedades respiratorias, tumores. La fumigación solamente se recomienda si leemos los manuales de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, donde hay estas enfermedades. Solo se recomienda la fumigación cuando hay casos positivos sospechosos, ahí sí porque hay que matar a los mosquitos porque le pueden haber picado a las personas”, detalló.

Con respecto a la medida de prevención indicó: “lo que hay que hacer es muy sencillo, limpiar el patio para no tener criadero de mosquitos. El patio puede estar muy ordenado, pero puede tener un montón de plantas en agua, que pueden estar ordenados, pero ahí están los criaderos de mosquitos”, afirmó Tejerina.