“Son fondos que no llegan”- opinó Fernando Rosa sobre el recorte en las áreas de discapacidad

POSADAS. Bajo el lema “Discapacidad en Emergencia”, durante la tarde de este miércoles, prestadores del servicio de la salud realizaron una concentración en Plaza 9 de Julio, manifestándose en contra el ajuste del Gobierno nacional, reclamando el pago de sueldos adeudados y mejoras salariales.

En ese contexto, para conocer más opiniones del tema, el móvil de Misiones Cuatro consultó con Fernando Rosa, el Director de Inclusión para las Personas con Discapacidad de la municipalidad, quien al respecto declaró: “es un recorte injusto, es mi opinión como ciudadano argentino y como persona con discapacidad estoy en desacuerdo”, declaró.

En esa línea agregó: “son fondos que, como pertenecientes a la ciudad de Posadas no nos llega. Tampoco en una lucha que tenemos como provincia, en la coparticipación siempre injusta que tiene Misiones y que venimos reclamando”, expresó Rosa.

“Son fondos que no llegan nunca, por eso mucha gente no entiende porque ATM tuvo que armar otra manera de impuestos, porque la coparticipación, lo que manda a Misiones como octava provincia que aporta a Buenos Aires no recibe nada. Entonces necesitamos que haya una nueva manera, que sea federal, porque si no, ¿Cómo podemos sostener un sistema de salud?”, cuestionó el funcionario.