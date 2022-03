Una joven falleció hace un año en circunstancias dudosas y su familia reclama justicia

POSADAS. Hace un año y dos meses, Daiana Yanet se acercó hasta el hospital de Itaembé Guazú y, según reveló su madre, el médico que le atendió le indicó una inyección y no sabía que la muchacha estaba en paro cardiorrespiratorio.

Este viernes, Adriana González, la madre de la joven fallecida, se acercó hasta el Juzgado de Instrucción Número 6 para pedir que se esclarezca la muerte de su hija y, en diálogo con Misiones Cuatro, dio detalles de lo sucedido en enero del 2021.

“Hace un año y dos meses mi hija falleció, el 6 de enero del 2021. Desde esa fecha estábamos esperando a que haya respuestas de lo que le hicieron a mi hija”, declaró la mujer.

Manifestó que esa tarde la joven tenía dolores y que se acercó hasta el hospital de Itaembé Guazú con su novio.

“Le hicieron esperar entre 15 y 20 minutos, a las 4 y media me voy al hospital, después que le trasladaban al hospital Favaloro y nos dijeron que la niña había muerto”, comentó la mujer.

“Le pregunto al médico ¿Qué pasó con mi hija? y me dijo: ‘le bajó la presión, no le pudimos recuperar, le dio un paro cardiorrespiratorio, no sé qué le pasó a su hija”, agregó.

“Yo le bien a su hija y jamás me imaginé que estaba en un paro”, comentó.

Señaló que Yanet estaba en buen estado de salud: “Ella estaba bien solamente le dolía la pelvis, los signos vitales estaban normales”, comentó.