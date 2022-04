Vecinos del barrio A 3-2 destacan trabajo en conjunto para prevenir delitos

POSADAS. En diálogo con Misiones Cuatro, Cesar Melgarejo, el Presidente de la “Asociación Vecinos Unidos Por Más Seguridad” del barrio A 3-2, dio detalles de la labor que vienen realizando: “venimos trabajando hace 16 años y logramos una unión entre los vecinos, que es lo que hace falta”, expresó.

En ese sentido agregó: “A la inseguridad no se la puede vencer si no hay una organización. Cuando hay un incendio, los primeros que llegan son los vecinos con el balde de agua, no los bomberos”, comentó Melgarejo.

Además, relató los trabajos de prevención que se hacen: “venimos trabajando de manera silenciosa y permanente con buenos resultados porque se han logrado desbaratar muchos hechos delictivos”.

“También trabajamos en la prevención, porque cuando aparecen gente desconocida nos comunicamos a través de WhatsApp, damos aviso a la comisaria y se puede hacer la prevención”, agregó.

Asimismo, dijo que la preocupación principal en el barrio es el consumo de sustancias. “Nuestra preocupación permanente hoy en día es la venta indiscriminada ilegal de psicofármacos, el rivotril, que le deja loco a los chicos y que lo consiguen por pocas monedas”.

En esa línea añadió: “sabemos dónde están trabajando y vendiendo. Hicimos la denuncia, la policía dice que está trabajando, pero no vemos ningún resultado. Sabemos que hay que solucionarlo y esperamos respuestas”.

“El alcohol es la primera entrada al mundo de la droga, cuando no tienen para comprarlo, después de las 12 de la noche salen a robar una garrafa, una bicicleta y lo cambian en el kiosko que está atendiendo por la ventana a las 2 de la mañana y a las 7 de la mañana, cuando necesitás comprar pan, ese quisco está cerrado”, precisó Melgarejo.

Por último, destacó la importancia de dar aviso cuando se conoce la existencia de algún tipo de delito: “nosotros sabemos que tenemos que trabajar y aquel vecino que no se anima a denunciar, lo hace a través de nosotros contándonos y le pasamos a la policía”, declaró.