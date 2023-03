8M: Candela Correas de Melo, lleva más de 5 años desaparecida

SAN VICENTE. El caso de Candela Agustina Correas de Melo, quien tenía 15 años de edad cuando desapareció el 3 de febrero de 2018 en San Vicente, se instaló nuevamente en la agenda nacional, a partir de un informe del diario La Nación, sobre las 5 mil mujeres que actualmente permanecen desaparecidas y que el Estado no puede encontrar, pese a años de investigaciones y acciones para dar con su paradero.

Candela Correas de Melo es una de las más reconocidas “desaparecidas en democracia” de Misiones y según su padre, Pablo Correas De Melo, la hipótesis más fuerte es la que sostiene que su hija fue víctima de una red de trata de personas. La entonces adolescente, fue vista por última vez cuando salió de su hogar en San Vicente, hace más de 5 años, por la noche. De seguir con vida, Candela cumpliría 20 años de edad.

El papá de Candela habló con el diario La Nación sobre los recuerdos que mantiene de su hija y de todo lo que tuvo que hacer y sigue haciendo para encontrarla. Una búsqueda infructuosa, en la que el Estado misionero también mostró su incapacidad, y por momentos, desidia. “Era un clon mío: caminaba y hablaba rápido, igual que yo. Hasta el día de hoy la veo como una piba alegre que siempre se reía. Todos se encariñaban con ella por su manera de ser”, declaró Pablo al mencionado diario.

Según el padre de la joven, cuando se enteró de la desaparición, vendió su auto y las pertenencias que tenía en Buenos Aires para retornar a Misiones y buscarla. Se había separado de la mamá de Candela cinco años antes de su desaparición y se mudó a la localidad bonaerense de Monte Grande, con sus dos hijos mayores. Vio a Candela por última vez el 5 de septiembre del 2017, cuando la adolescente lo visitó en Buenos Aires.

“Durante tres años y hasta que se me terminó la plata, iba y venía por todos lados. Hice todo lo que pude, pero no tuve ningún resultado”, reveló Pablo al citado diario nacional. Y remarcó que su hipótesis más fuerte es que Candela fue víctima de una red de trata de personas. “Recorrí burdeles en Corrientes y mandé su foto desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Hoy se me hace difícil seguir con la búsqueda porque no tengo dinero, me quedé sin nada”, contó en la entrevista.

“Antes de morir quisiera saber dónde está mi hija. Mi teléfono está prendido las 24 horas, esperando noticias de ella”, dijo Pablo, quien ahora reside en San Vicente y continúa con la búsqueda.

Sobre este caso, que está claramente relacionado con la violación de los derechos de las mujeres en Misiones, hay que señalar que el gobierno de Misiones no lo tuvo en la agenda pública, durante varios años.

Por entonces, a días de la desaparición, Pablo Correas de Melo dijo a MisionesCuatro: “Ella salió el sábado de la casa y nunca llegó a encontrarse con su novio. Salió a 14 km del pueblo así que alguien con un vehículo la pasó a buscar. Pero nadie vio nada”, contó.

Dejando en claro que no hubo ninguna comunicación directa por parte de su hija, Pablo reveló por entonces, en febrero del 2018, que, desde el celular de Candela, enviaron un mensaje el domingo pasado en el que señalaba que “supuestamente se iba a ir muy lejos”. “Cualquiera puede poner un mensaje para (despistar)”, explicó por entonces el papá de la desaparecida. Y agregó que “el teléfono está fuera de servicio desde el domingo (4 de febrero) a las 9 de la mañana”.

Según reveló por entonces, Candela se habría llevado una mochila con una muda de ropa y una carpeta, en la que están los estudios médicos que le practicaron en las últimas semanas. “Dicen que está embarazada de 11-13 semanas. Y el novio no sería el padre. Hay una persona mayor detrás de todo esto”, señalaba por entonces Pablo, a 10 días de la desaparición de su hija. Ahora, ya pasaron más de 5 años y el caso nunca fue relevante para los sucesivos gobiernos de la Renovación en Misiones.

Tal es así que, a fines de enero del 2021, Pablo Correas de Melo logró reunirse por primera vez con la por entonces encargada de la problemática de la trata de personas en Misiones, la ex Subsecretaria de Igualdad de Oportunidades, Norma Sawicz. Esa ex funcionaria habría argumentado que pasó 3 años sin comunicarse con la familia de Candela, porque no estaba enterada del caso. Recién “ahora se enteró del caso, a través de los medios”, le habría dicho Sawicz al padre de la joven desaparecida.

Y en mayo de ese año (2021), Pablo reveló a este medio que la diputada nacional, Cristina Britez (FpV), le prometió involucrarse en el caso y jamás cumplió. “Me hizo todo el espamento en San Vicente, pero cuando le llamé a ella, me atendió el fotógrafo. Me prometió mil cosas, pero jamás cumplió”, soltó Correas de Melo sobre la diputada camporista.

Además, ni Elizabeth Gómez Alcorta, la ex Ministra de las Mujeres, ni su sucesora Ayelén Mazzina, se comunicaron con la familia de Candela. Tampoco se involucraron de lleno en el caso.