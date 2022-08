Admiten que el contrabando afecta a la disponibilidad de empleados en El Soberbio: “Mucha mano de obra va a la costa”

EL SOBERBIO. El contrabando de soja estaría afectando a actividades productivas y comerciales en la zona del Alto Uruguay, porque algunos trabajadores optan por dedicarse a esa lucrativa actividad en El Soberbio, una localidad limítrofe con Brasil.

Tras los reclamos de comerciantes de El Soberbio, que planteaban que les cuesta conseguir empleados porque muchos se dedican al contrabando de soja, el intendente de El Soberbio, Roque Soboczinski, admitió que “es una constante. Mucha mano de obra va a la costa”, reveló el alcalde renovador.

Sin embargo, opinó que “El Soberbio tiene una juventud muy abocada al trabajo”. Y también hay expectativas con “la posibilidad de tener un trabajo en blanco en Brasil”. Y “es una variante que vendría bien”, comentó el alcalde, vinculando la cuestión con el incipiente proyecto de construcción de un puente que una la comuna misionera con Porto Soberbo (Brasil).

El caso del alcalde sospechado de participar en el contrabando de soja

Cabe recordar que en 2013, el ex intendente de El Soberbio, Alberto “Coleco” Krysvzuk, se vio envuelto en un escándalo nacional cuando la AFIP y la Policía de Misiones incautaron unas 200 toneladas de soja sin declarar, en una propiedad que pertenecería al ex alcalde. Esa investigación federal contra Krysvzuk no prosperó, pero “Coleco” terminó destituido por otros presuntos delitos. Y estuvo unos 9 meses prófugo luego de ser acusado de peculado, fraude en la administración pública, falsificación de documentos y asociación ilícita.

Repreguntado sobre el contrabando de soja en la zona, Soboczinski consideró que ocurre “como en toda la costa y el país. Sabemos que los granos van Salta, Jujuy, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos, y nosotros no somos una excepción, así como la costa del río Uruguay”, dijo el intendente.

Un puente binacional impulsado por 21 municipios brasileños

Por otra parte, sobre el proyecto de construcción de un puente entre El Soberbio y Porto Soberbo, el intendente explicó que la iniciativa fue impulsada por una asociación de 21 municipios de Brasil, que solicitó una reunión con las autoridades argentinas. “Convocamos de este lado, en El Soberbio, con los vecinos de San Pedro, San Vicente, Dos de Mayo y Colonia Aurora, con diputados nacionales y provinciales, para ver el posicionamiento y los argumentos que tenían ellos”, confió.

“Estos municipios son del Oeste de Santa Catarina. Tienen una evolución grande en la producción. Se instalaron fábricas de zapatos, grandes cooperativas de industria cárnica. Y también en el sector de granos. Ven la salida a Misiones a través de El Soberbio, como un progreso para ellos. Por la posibilidad de llevar mano de obra de Argentina para allá, dado que les falta”, contó el alcalde.

Un puente en El Soberbio con Porto Soberbo, “acortaría los caminos nuestros a la playa. Y los de ellos a Posadas e Iguazú”, concluyó.