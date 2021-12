Aicheler presentó su renuncia a la presidencia de EMSA

POSADAS. Este miércoles por la mañana, el actual presidente de Energía de Misiones SA, Guillermo Aicheler, habría presentado su renuncia a la conducción de la empresa, de manera “indeclinable”, por “motivos de salud”.

Fuentes de www.misionescuatro.com, confirmaron la información, aunque explicaron que Aicheler continúa en el cargo, hasta que se realice la asamblea con los accionistas y el directorio de EMSA, el próximo 16 de Diciembre. Entonces, la asamblea de esta Sociedad Anónima, con representantes del gobierno definirá si aceptan la renuncia y elegirían un sucesor provisorio. La asamblea ya estaría convocada.

De acuerdo con las fuentes, el actual vicepresidente, Hugo José Amable, quedaría como presidente, al menos, de manera provisional. El lingüista es un hombre estrechamente ligado al gremio Luz y Fuerza.

A la fecha, componen el directorio, además de Aicheler y Amable, los Directores Titulares, Carlos Dalmiro Pretto, Alejandro Velazquez (ex concejal de Posadas y dirigente del sindicato de Camioneros), Marcelo Sanchez (ex intendente de Iguazú), Juan Manuel Diaz (ex Ministro de Ecología) y la Dra. Virginia Kluka.

Además, están los Síndicos Titulares, Dra. María Marta Guadalupe Cantini, Dr. Oscar Petroff y el Cr. Sergio Omar Scherf.

A ellos se suman el Gerente General Técnico, Ing. Horacio Hobecker, la Gerente General de Desarrollo y Coordinación, cargo que también ejerce Kluka y el Gerente General de Administración y Finanzas, Cdor. Javier Alegre.

Cabe aclarar que el propio Aicheler había mencionado a varias personas que en diciembre dejaría la presidencia de EMSA. Y que volvería a Montecarlo.