Arrúa admitió que Misiones sufrirá pérdida millonarias si cae el feriado puente de Mayo

POSADAS. El Ministro de Turismo José María Arrúa admitió que la medida de dejar sin efecto el feriado del 24 de Mayo, que anulará el fin de semana largo que va del 22 al 25 del corriente mes, representará pérdidas millonarias para el sector turístico y para las arcas del Estado provincial.

Además, confirmó a MisionesCuatro que ya hubo cancelaciones de reservas ante la potencial medida, que aún no se confirmó y que apuntaría a limitar el turismo interno para morigerar los efectos de la segunda ola de coronavirus (Covid-19).

“Nos enteramos el miércoles y nos sorprendió a todos. Porque habíamos tenido una reunión el viernes pasado, en un Consejo Federal de Turismo, donde hablamos de cómo nos estábamos preparando para el fin de semana largo y de los que van a ser las vacaciones de Julio”, comentó Arrúa, en diálogo con MisionesCuatro. “Traté de actuar rápido y, después de hablar con el gobernador, exponer la voz de la provincia sobre este tema”, acotó.

Según Arrúa, aún no hay una medida concreta, dejando sin efecto el feriado puente. “Esperamos la letra de la resolución o el decreto, hasta el mediodía no teníamos ninguna”, sostuvo.

La imprevisibilidad que daña a la industria del turismo

El ministro de Turismo reveló también que, ante los rumores que conocieron por la prensa, “expresamos la preocupación por las reservas que no se van a poder cumplir y lo más grave, esta situación de imprevisibilidad. Tenemos que ser una industria previsible, la gente tiene que estar segura de que puede viajar, segura con los protocolos”, recalcó Arrúa, quien se mostró preocupado por la “imprevisibilidad que se genera en el sector turístico”.

“Este tipo de medidas hacen ruido (inquietan), generan una situación compleja. El que pensaba ir de vacaciones en julio decidirá esperar y lo mismo el que pensaba sacarse un fin de semana largo en el segundo semestre. Todo se contrae”, alertó el ministro, añadiendo que “venimos un promedio de ocupación de 45-50% y este fin de semana había muchas expectativas”.

Consultado por las pérdidas proyectadas que sufriría Misiones si cae el feriado largo del 22-25 de Mayo, Arrúa trató de evadir la cuestión de los números, y apuntó al efecto de la pérdida de confianza. “Pierde el sector de la industria del turismo de todo el país, porque la gente pierde confianza en el turismo. Nosotros teníamos expectativas en que pudiera andar como en Semana Santa. Pero, no se trata de cuánta plata se pierde este fin de semana –insistió-, se pierde la confianza. Recuperarla nos costó mucho desde Marzo del año pasado”, se quejó el ministro.

Pérdidas millonarias en Misiones, si cae el feriado largo de Mayo

Repreguntado sobre los montos que ingresaron a la provincia en el anterior fin de semana largo, en Semana Santa, Arrúa precisó: “Habían sido unos 75 – 80 millones de pesos, lejos de lo que había sido Semana Santa del 2019, pero un buen monto”, dijo el ministro, añadiendo que, por entonces, hubo un “70% de ocupación en alojamientos abiertos”

“Teníamos una previsión muy similar. Hasta el miércoles teníamos un promedio de reservas del 50%”, detalló Arrúa, admitiendo que con los rumores vinculados a la suspensión del feriado puente del 24/5 “por supuesto”, que cayeron reservas.

Sobre el final, Arrúa se mostró enfático en su planteo para que no se postergue el fin de semana largo de Mayo. “Hasta ahora no hay ninguna resolución. Hemos planteado esta posición y esperamos una respuesta. Por línea privada he hablado con (el Ministro de Turismo de la Nación Matías) Lammens. Le mandé una nota del sector turístico de Iguazú”, precisó.

“Cuando uno desalienta el turismo, desalienta el empleo. Hay gente que espera este momento para llevar un plato de comida, comprar unas zapatillas a los chicos o útiles escolares”, sentenció Arrúa.