Aseguran que de los 22 mil tareferos de Misiones, sólo mil cobran interzafra

POSADAS. Uno de los referentes del grupo de Tareferos Olvidados de Oberá, que actualmente acampa frente a la gobernación en reclamo de asistencia alimentaria, económica y laboral, aseguró a MisionesCuatro que de los 22 mil tareferos de la provincia, apenas mil perciben el subsidio interzafra, hecho este que explicaría la gran cantidad de trabajadores que están sin ningún tipo de cobertura al terminar la cosecha.

Según Nahuel, referente de los llamados Tareferos Olvidados, llegaron a la capital misionera por sus propios medios, sin ningún tipo de asistencia por parte de dirigentes políticos o alcaldes. El joven vocero reveló que vendieron pastelitos para juntar el dinero necesario y trasladarse a la Plaza 9 de Julio.

Presentaron un petitorio en el que reclaman asistencia alimentaria, un bono de fin de año y creación de puestos de trabajo para los cosecheros de la yerba.

De acuerdo con Nahuel, actualmente hay unas 45 personas acampando para hacer visible su reclamo de puestos laborales, bono de fin de año y asistencia alimentaria. “Tenemos que ver el problema de fondo para no tener que venir todos los años. Hasta ahora no tuvimos una respuesta concreta a nuestro pedido de una mesa de diálogo”, sostuvo el vocero.

“Si llegara una solución hoy no estaríamos acá. Obviamente, algunos percibimos el subsidio interzafra, pero no todos tenemos el beneficio. Están pagando, pero de los 22 mil tareferos en blanco, sólo lo están cobrando 1 mil tareferos”, subrayó Nahuel, apuntando a los problemas que se plantean con los requisitos para acceder al subsidio interzafra que, recordemos, no alcanza los 3 mil pesos mensuales.