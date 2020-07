Aumentan las consultas médicas y el IPS es una de las que menos paga

POSADAS. Conocida la propuesta de elevar las consultas médicas particulares por encima de los $1.700, el titular del Colegio de Médicos, Carlos Flores admitió que estudian fijar nuevos valores, por encima de los 925 pesos de la consulta básica, que ya tienen un año de vigencia. No obstante, aclaró que el aumento a $1.700 fue solicitado por el Colegio de Médicos de Buenos Aires y en Misiones, se adecuarán a la realidad económica local.

“En Santa Fe adoptó un honorario más bajo y nosotros nos adaptaremos. Seguramente, subirá arriba de los 1.000 pesos la consulta (básica)”, comentó el galeno.

Consultado por el cobro de plus médico a afiliados de obras sociales y prepagas, Flores explicó: “Nosotros no estamos de acuerdo con el plus. Pero esto se debe a la gran distorsión y al trato que reciben los médicos, el modo en que se les paga”, lanzó Flores, en referencia a los bajos valores y los importantes atrasos en los pagos de honorarios, que pueden llevar varios meses.

El conflicto con las obras sociales por la forma del pago de honorarios

“A los trabajadores, les descuentan todos los meses y muchas veces, no llega ese dinero que es para la cobertura médica. Para colmo, muchas obras sociales están cerradas (por la pandemia)”, alertó Flores sobre la situación de los médicos y su vínculo con unas 400 obras sociales en la provincia.

En cuanto a los valores de honorarios que pagan las obras sociales, Flores reveló que las obras sociales pagan lo que quieren y los montos van de $280 a $800. Y el IPS (Instituto de Previsión Social), paga “cerca de $300 al médico de cabecera. Pero están pagando a tiempo”, resaltó el médico, aunque admitió que se naturalizó una demora en el pago, que en el caso del IPS, no supera los 60 días.