Buscan reactivar la Reserva Natural Héctor Fernández de San Antonio

Mediante apoyo nacional, se busca reactivar la Reserva Natural VGM “Héctor Fernández”, ubicada en San Antonio. El cierre del predio fue por la falta de colaboración del municipio en la reparación de un camino importante de la localidad.

En ese contexto, quien se refirió al tema fue Mariel Silva, la concejal de San Antonio (Activar Misiones), en una entrevista al programa “Otro Día Más” que se emite por la Radio Social Club 97.7.

“La Reserva Natural Héctor Fernández está ubicada más o menos a siete kilómetros del municipio de San Antonio, en un paraje que justamente, en homenaje a eso, lleva el nombre, le dicen el Malvinense, no es reconocido, pero cariñosamente los vecinos le han puesto ese nombre”, comentó.

“Está más o menos hace unos seis o siete años acá en el municipio, yo sé que busca mucho apoyo el hijo del señor Héctor Fernández, porque a él lo conozco, busca apoyo municipal para hacer de eso un lugar, para que la gente vaya a conocer. Sé también que se han hecho algunas carreras ahí de runner, pero lo que se destaca de esto es, justamente, por el hecho de que el señor haya ido a la nación a buscar apoyo, es que es de muy difícil acceso, el camino vecinal, es la gran pelea que tiene este señor con el intendente municipal”, explicó Silva.

En esa línea, se refirió al mal estado de los caminos: “ese lugar, el año pasado más o menos en época electoral, los vecinos del paraje hicieron un corte de ruta, cortaron la arteria del asiento 1, que es la que pasa por el frente, no por el frente de la reserva, sino por la entrada los vecinos habían hecho un corte de ruta pidiendo la solución de este camino”.

“Hablo más que nada de la parte de la entrada, que es lo que corresponde al municipio, no es cierto garantizar que, si se va a hacer una reserva natural que va a traer al turismo, lo mínimo que puede hacer el municipio es garantizarle a ese turista, o hasta el vecino de San Antonio que quiere acercarse a conocer el acceso”, explicó Silva y dijo que en la zona viven cerca de unas 20 familias.

En referencia a la Reserva Natural Héctor Fernández, señaló: “personalmente no la conozco, voy a comentar lo que nos estuvo contando el señor Matías Fernández, sé que tiene una parte de fauna muy preservada, la flora también, tiene lindas cascadas, tiene un lugar para que la gente pueda hacer ecoturismo caminando, esa era la idea de él también, de que la gente vaya y recorra un espacio muy grande si no me equivoco”.