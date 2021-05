Con la caída del feriado puente del 24, “vuelve la incertidumbre”, advierten

POSADAS. La decisión del gobierno nacional de dejar sin efecto el feriado puente del 24 de Mayo, para evitar movimiento de personas en un feriado largo y así reducir los contagios del coronavirus (Covid-19), no cayó bien en el sector del turismo y así lo admitió, en parte, el Subsecretario de Marketing y Promoción Turística, Oscar Degiusti, quien sostuvo que se formularon “los reclamos correspondientes” y que hay “incertidumbre” sobre lo que pasará con las reservas y planes ya adquiridos por potenciales turistas que iban a visitar Misiones.

Consultado por MisionesCuatro sobre este tema, Degiusti opinó: “Por el momento no ha variado la decisión de que no sea un feriado puente o turístico. Desde el punto de vista turístico vuelve la incertidumbre respecto de algunas reservas que se van haciendo y algunos planes que mucha gente se va programando. Y bueno, esta es la realidad, estamos en un contexto de pandemia”, consideró el funcionario.

“El ministro ha hecho los reclamos correspondientes”, aclaró Degiusti, y añadió: “Hoy por hoy no tenemos otra decisión”.

Para el funcionario, las empresas de transporte y de alojamiento, “seguramente, como parte de una política de flexibilización postergarán” viajes.

No obstante, Degiusti opinó que la caída del feriado puente del 24, no afectará al turismo de vecinas provincias, que están a una distancia relativamente corta de Misiones. “Me da la sensación de que en las provincias vecinas el turismo nacional, que tienen la capacidad de decidir más rápido, van a venir igual, pese a que el lunes no será asueto”, dijo el subsecretario.

Cómo es el turismo en medio de la segunda ola de coronavirus

“El turismo en pandemia es turismo de escapadas, de viajes de fines de semana, de 2 noches y no de 5 días”, remarcó Degiusti.

En el mediano plazo, Degiusti sostuvo que “a nivel nacional están barajando la idea de hacer un feriado turístico del 14 al 17 de agosto. Pero antes tenemos julio con muchísimas expectativas. Con la salvedad de que no es un turismo con recambio permanente”, señaló.

Finalmente, Degiusti aclaró que Misiones, en el contexto de la pandemia del coronavirus (Covid-19), depende en gran parte del turismo interno, una actividad que, mayormente depende del contexto económico, al haber amplias capas de la población con bajos niveles de ingresos. “El turismo interno sigue sosteniendo una gran parte de la industria turística de misiones”, cerró.