Con la modalidad mixta, “tenemos que dar clases, no dormir y enviar tareas”

POSADAS. La maestra de grado y ex candidata Graciela Cabral, la nueva línea de créditos del gobierno nacional para que los docentes adquieran computadoras, va a ocasionar estragos en las economías de los docentes misioneros, ya de por sí muy golpeadas por los bajísimos salarios que les impone el gobierno renovador. Según Cabral, un docente con 16 años de servicio no cobra más que unos 16 mil pesos mensuales, siempre y cuando no tenga deudas bancarias.

Tras el anuncio del Ministro de Educación, Nicolás Trotta, que el pasado 9 de Julio anticipó que esta semana se presentará una línea de créditos del Banco Nación, con tasa subsidiada para que los docentes puedan adquirir computadoras a 36 meses con una cuota “muy baja”, Cabral se mostró más bien escéptica. “Va a generar un gasto más en el bolsillo de los docentes. Esto sería un dolor de cabeza más”, expresó la docente, añadiendo que los precios de las PCs e impresoras, se fueron por las nubes. “No puede ser que una netbook valga cerca de 100 mil pesos, ¿qué créditos nos van a dar?”, se preguntó. “Esperábamos que nos digan, les vamos a entregar una netbook”, admitió Cabral.

Cabral admitió que los docentes esperaban que el gobierno les diera computadoras como ocurrió con el Plan Conectar Igualdad, siendo una herramienta educativa. “En mi núcleo educativo, somos 14 docentes y sólo 2 tenemos computadoras. Y yo, porque a mí me la regalaron, mis padres. Y otra maestra, también por un regalo. Imagínense cómo estuvimos pasando todos estos días (de clases virtuales), cuando nuestras autoridades se llenan la boca hablando de la tecnología”, bramó.

La docente advirtió que ya está pagando una abultada cuenta de teléfono por la modalidad de clases no presenciales y a eso, se sumaría otra cuota muy elevada de una computadora. “El docente que tiene hijos, tiene que optar por darle de comer a sus hijos o comprar (la computadora)”, expresó.

Según Cabral, los sueldos de los docentes misioneros son muy bajos, casi de indigencia. “Nuestro básico sigue siendo de $ 5.700. Yo tengo 31 años de servicio y figura $27 mil. Pero hay que hacer todos los descuentos (obras social, sepelio, etc.). Pero un maestro con 15 años de antigüedad no llega a 16-17 mil pesos. Si no tiene deudas con tarjetas de crédito”, puntualizó.

“Con esta modalidad para volver (a clases mixta, presencial y virtual), tenemos que dar clases y volver a nuestras casas, no comer ni dormir, y enviar las tareas a los (alumnos) que no fueron. Hasta cuándo nos van a seguir ahorcando o ahogando en un río”, graficó apelando a la metáfora, esta docente d Garupá.

Por otra parte, Cabral aclaró que no están dadas las condiciones materiales para sostener las clases virtuales, por los problemas de conectividad o los económicos, que inciden en la falta de acceso a las clases. “Trabajo en una zona con chicos muy carenciados y hay un teléfono para 15 chicos. No hay plataforma y en muchos lugares no tienen servicio de internet. No hay celulares, o no hay plata para pagar (el servicio de internet). (Los docentes) no hemos podido entrar en la plataforma Guacurarí. Muchos quisieron y no pudieron. En Garupá o en el interior (profundo), no hay conectividad”, aseguró Cabral.

“Las condiciones no están dadas para que volvamos a la escuela. Va a ser un desastre”, insistió. “No voy a sacar un préstamo y endeudarme más. Ningún docente es culpable de la pandemia. Pero ellos deben otorgarnos las herramientas (educativas). Otra vez pretenden meter mano en el bolsillo de los docentes”, remató Cabral.