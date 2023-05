Daviña: “Tenemos los salarios más bajos de la región y va a haber conflictos en muchos sectores”

POSADAS. Para el titular de la Cámara Inmobiliaria de Misiones, Pablo Daviña, el país está llegando a un punto de no retorno en su debacle económica, con un escenario más o menos inmediato de recesión con inflación. Según Daviña, la normativa impulsada por el Gobierno nacional, la ley de alquileres, no trajo ningún beneficio a los inquilinos y tampoco a los locadores, por lo que se retrajo mucho la oferta de inmuebles para alquilar, no así la venta.

En diálogo con el programa TVA que se transmite por MisionesCuatro este lunes, Daviña remarcó con que con una inflación del 100%, “tenemos muchos sectores que se han resentido. Y cuando uno ve el índice de pobreza de nuestro país, es un descalabro. La clase dirigente, los que designan las políticas macroeconómicas y las reglas de juego en lo micro, no se hacen cargo y tenemos una debacle inflacionaria desmedida que impacta en el empobrecimiento de muchísima gente. Esto no se sostiene durante mucho tiempo más”, advirtió Daviña.

Yendo específicamente al sector inmobiliario, Daviña planteó que “se necesita cierta estabilidad”, pues, “nosotros que estamos vinculados” al área de la construcción, “los presupuestos son a 24 horas, a lo sumo, a 48 horas. ¿Cómo planificar una obra que va a durar de 24 a 36 meses cuando tenés un presupuesto que cambia a las 24 horas? Hay cosas que son ilógicas”, puntualizó.

Situación compleja en la provincia por los bajos salarios y la retracción en la oferta de alquileres

En cuanto a la situación inmobiliaria de Misiones, Daviña recordó que es una provincia con salarios muy bajos, donde los costos de los alquileres terminan siendo relativamente altos, por el escaso valor de la moneda y por los sueldos deprimidos. “Tenemos los salarios más bajos de la región y va a haber conflictos en muchos sectores, Hoy ve el conflicto con los docentes, que tienen salarios muy bajos”, sostuvo el empresario.

Apuntando a la cuestión de la pérdida de valor del peso, Daviña insistió en que los valores de los alquileres o de cualquier servio resultan altos, por la pérdida de valor de la moneda nacional. “¿Cuánto representan esos pesos respecto de cualquier otra moneda? Ahí uno toma dimensión del empobrecimiento en el cual nos vemos inmersos. Unos 80 mil pesos no alcanzan a ser 200 dólares”, sostuvo.

“Una noche de alojamiento en cualquier parte del mundo en pesos es mucho porque la gente gana muy poco, pero en relación a otra moneda, es muy poco”, consideró Daviña y añadió: “es muy fácil gastar el dinero, la gente está muy complicada”.

“El valor del costo del metro cuadrado de construcción es bajo en relación a la renta”

Por otra parte, el sector inmobiliario se ve perjudicado por “reglas de juego muy restrictivas”, dijo el empresario. “Se sancionó una ley de coyuntura (la Ley de Alquileres) que reguló los alquileres, y no trajo aporte beneficioso alguno, ni a los inquilinos que supuestamente iba a defender ni a los propietarios. A quienes mantiene fijo el valor del alquiler durante un año”, alertó Daviña. Y agregó, que, en un contexto de alta inflación, “¿cómo obligar a una persona a mantener precios durante un año?”

Esta doble afectación, por la inflación y por la normativa vigente, “ha generado que mucha gente haya cambiado de rubro. No incentivas a un mercado en la que necesitás mayor oferta. El valor del costo del metro cuadrado de construcción es bajo en relación a la renta”, argumentó Daviña para dar cuenta de la parálisis de las inversiones orientadas a la oferta de alquiler.

Según Daviña es una “situación de trampa donde hay que redefinir reglas de juego diferentes y que tengamos una situación a mediano plazo. No pueden ser recetas para llegar a julio o a agosto”, subrayó.

Fuerte inversión en inmuebles destinados a la venta, porque el inmueble “siempre ha sido una reserva de valor”

En cambio, la situación de la venta de inmuebles, no se vio tan afectada por el presente escenario económico. “Se sigue alquilando, porque siempre se impone la ley de oferta y demanda. Lo que no hay es un vuelco de inversión a la locación de vivienda. Pero sí hay mucha inversión en inmuebles destinados a la venta”, reveló Daviña.

Y al respecto, puso el ejemplo de Posadas, que “ha tenido un crecimiento post-pandemia (del coronavirus). Y la respuesta es que el inmueble siempre ha sido una reserva de valor, sobre todo en un contexto de inflación del 100 por 100, donde los materiales de construcción y la mano de obra, se pagan en moneda local”, comentó.

No obstante, “para alquiler hay muy poco porque con estas reglas, la gente prefiere vender”

Por último, Daviña apuntó a la escasa información del último Censo del Gobierno Nacional. “Los censos ayudan a fijar políticas de mediano y largo plazo”, dijo el empresario, señalando que por lo poco que se sabe de los resultados del último censo de hogares y personas, existe una “gran cantidad de gente que alquila. Y esto responde a la falta de créditos hipotecarios, con este esquema ¿a qué tasa se presta?”, manifestó.