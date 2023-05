Desde la Uocra advierten que la falta de pago de la Constructora Enríquez “es permanente y reiterativa”

POSADAS. El grave conflicto salarial que estalló este lunes entre los trabajadores de la construcción y la empresa Carlos Enríquez SA., “no es un caso aislado” y, de hecho, en Posadas, “casi permanentemente tenemos problemas”, afirmó el secretario general de la Uocra Misiones, Héctor Vallejos, en diálogo con el Móvil de MisionesCuatro este miércoles.

Al abordar el conflicto suscitado por la deuda del 50% de la primera quincena de mayo con los trabajadores de la Constructora Enríquez, Vallejos insistió en que desde hace tiempo esta empresa está incumpliendo con sus obreros, e inclusive, concretó despidos meses atrás. “No es un caso aislado, es reiterativo lamentablemente con Enríquez, que es una empresa vial que varias obras de infraestructura que tienen que ver con corredores viales. Y también acá en Posadas, casi permanentemente tenemos problemas”, lanzó Vallejos.

“Volvió a ocurrir lo que venía ocurriendo. El último conflicto lo tuvimos en diciembre, antes de las fiestas (de fin de año) Después, más o menos se regularizó, porque inclusive hubo despidos. Lamentablemente en esta quincena otra vez se pagó fuera de término y en cuotas, a todos los trabajadores”, consideró el sindicalista, sin brindar mayores precisiones sobre los despidos concretados tras el anterior conflicto.

Protesta de trabajadores de la constructora Enriquez, este lunes 29 de mayo, por falta de pago de quincenas

El histórico secretario general de la Uocra Misiones fue enfático al señalar que no hicieron un paro sino un “quite de colaboración”. Sin embargo, “a medida que se daban los acontecimientos se tomaron algunas decisiones, porque hay actitudes (de la patronal) y no todos entendemos el momento que estamos viviendo”, planteó Vallejos, dando a entender que la intención del gremio no fue la de llevar adelante medidas de acción directa.

“No se puede recargar sobre el trabajador, o sobre quien no tiene responsabilidades, los supuestos incumplimientos que puedan tener (los contratantes)”, sostuvo Vallejos, añadiendo que desconoce el estado financiero de la empresa dedicada a la obra pública estatal. “No sé si les pagan o no los comitentes”, deslizó el sindicalista.

En esta línea, Vallejos recalcó que la situación de la empresa con sus comitentes –es decir, el Estado provincial- no es responsabilidad de los empleados de la firma, que no son socios de la constructora en sus ganancias. “Los trabajadores no son socios de la empresa, como para decir comparto las pérdidas. Las ganancias nadie las comparte”, ironizó el sindicalista, marcando una distancia entre empresarios y trabajadores.

“Porque cuando cobre (la Constructora Enríquez) sería bueno que (otorguen) un reconocimiento o porcentaje por los atrasos (salariales)”, comentó Vallejos. Y recordó que “cuando pagas una boleta de luz fuera de término tenés que pagar intereses”.

Protesta de trabajadores de la constructora Enríquez, en enero de este año, frente al Ministerio de Trabajo

Respecto del conflicto en sí, Vallejos aclaró que la posición del gremio es no tolerar los pagos en cuotas, una situación que ya se habría dado en Misiones. “No queremos volver para atrás a cobrar en cuotas, más allá de los argumentos de la empresa”, consideró.

Repreguntado sobre si la cuestión financiera, los atrasos de los comitentes, serían los argumentos de la constructora para no pagar las quincenas en tiempo y forma, Vallejos reveló: “Ellos plantean eso, ahora el viernes vamos a tener otra audiencia y vamos a ver si cambian esos argumentos”.

Aclarando que los trabajadores, después del corte de ruta que protagonizaron el lunes, cobraron los salarios adeudados, Vallejos insistió en que la empresa debe cumplir con los pagos de los salarios. “Tengamos en cuenta que vienen aumentos y bonos, son obligaciones del empleador. La responsabilidad del empresario con los trabajadores va más allá de su situación contractual con quien fuera. El trabajador no es socio”, machacó el sindicalista que hace décadas está al frente de la Uocra Misiones.

Protesta de trabajadores de la constructora Enríquez, en enero de este año

Ahondando en el conflicto salarial, Vallejos comentó: “Cuando te dicen no sé cuándo ni cómo te voy a pagar (el sueldo) ¿vos tenés ganas de trabajar? Cuando esperas y llegó un fin de semana largo y te pagan el 50% Por eso fue esa reacción”, destacó el sindicalista sobre el corte de ruta.

Asimismo, Vallejos señaló lo que podría haber sido el detonante del conflicto, una maniobra de la Constructora en represalia contra los obreros. “Por licitación, la empresa traslada y da comida a los trabajadores. Ese día (los trabajadores) fueron, dijeron vamos a esperar, y les quitaron el transporte y la comida. Son actitudes que no condicen con el momento en que estamos viviendo”, sentenció el sindicalista.

Por último, Vallejos puso de relieve la intervención del Ministerio de Trabajo de la provincia, al señalar que debe “reconocer la intermediación del ministerio de Trabajo haciendo lo que tiene que hacer, mediando entre las partes”, pero aclaró que la misma “debe ser en forma preventiva, no esperar a que ocurran los hechos”.