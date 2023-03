Duras críticas a Miguel Sedoff: “Es un ministro pintado, no conoce absolutamente nada”

Este 1º de marzo comenzaron las clases en Misiones y el gremio MPL anunció que realiza un paro de 48 horas por no llegar a un acuerdo salarial, que se estuvo discutiendo hasta el martes 28, inclusive.

Quien se refirió al tema fue Rubén Ortiz, el Secretario General de MPL (Movimiento Pedagógico de Liberación): “el MPL está de paro por 48 horas, no voy a juzgar lo que hicieron, que nos acusaron de cuanta infamia y este año rapidito firmaron el acuerdo, no voy a juzgar eso, si creo en el norte, en donde militamos, no hay condiciones para empezar, hay muchas dificultades desde falta de partidas de comedores, porteros”, expresó el dirigente en diálogo con el programa Primera Mañana que se emite por MisionesCuatro.

Asimismo, agregó: “también hay que entender que este salario, esta propuesta salarial achata nuestro nivel y hemos hecho el esfuerzo hasta ayer discutiendo con ellos y si no hubo acuerdo tenemos el derecho de parar”.

En relación a la propuesta acordada indicó: “no voy a juzgar, si creo que hay un error, un apuro, para mi esta propuesta de nación desarticuló todos los acuerdos. Creemos que no hay condiciones y que vamos a pelear, hemos presentado tempranito toda la documentación y en esta zona (el norte de la provincia) estamos parando”.

Consultado sobre las medidas que van a tomar comentó: “vamos a apelar a todas las herramientas que tenemos, hoy no hay cortes, mañana tenemos asamblea en la vera de la ruta (en Montecarlo)”.

Y agregó: “hemos hecho esfuerzo todos los meses para que no llegue a nivel de enfrentamiento que llegó. No hay acuerdo, no firmamos el de enero, porque advertimos, que muchos suplentes quedaban sin ningún tipo de salario, 5000 compañeros quedaron en la calle en diciembre”, contó Ortiz y agregó que hasta este martes estuvieron discutiendo el tema salarial.

“Este ofrecimiento de nación de 130 mil en el piso generó un daño muy grande en las conversaciones. No hay un salario unificado en el país y, en el caso de provincias como la nuestra y Formosa, Chaco, genera mucho ruido. Hay 14 provincias que están en conflicto, es mentira que las clases empiezan con normalidad. Me gustaría ver esos números, no creo que hoy 400 mil niños vayan a la escuela en Misiones, hay dificultades tremendas de los padres”, declaró Ortiz.

Además, hizo duras críticas al ministro de Educación de la provincia: “es un ministro pintado, que no conoce absolutamente nada. No es misionero y no debe saber ni siquiera cual es la necesidad y de qué modelo educativo tiene para salir adelante. No le interesa, está en el negocio y hay que salir a decirlo, está en el negocio de la educación, no para salir a apoyar al obrero para que vaya a la escuela”, fue la expresión hacia Miguel Sedoff.