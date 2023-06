El FTEL convocó a otras 96 horas de paro

Docentes nucleados en el Frente de Trabajadores en Lucha (FTEL) llevaron su reclamo a la Legislatura misionera en la tarde de este jueves.

Sobre este tema habló Mónica Gurina, en una entrevista brindada al programa Turno Mañana que se emite por MisionesCuatro.

“Estamos golpeando las puertas para encontrar solución al conflicto. Queremos ir a la escuela y queremos que nuestros gurises tengan clases”, expresó la dirigente de ATE-CTA.

“Vinimos a decirle a los 40 diputados que han votado los misioneros y que son representantes del pueblo, que hagan algo, generen los canales, busquen las audiencias públicas, generen la posibilidad de solucionar, o, si no, la verdad que están pintados”, agregó.

“En un momento determinado salieron algunos diputados de la UCR, pero también después apareció el presidente del bloque de la renovación, Cesino, que es quien habilitó y solicitó, mejor dicho, la nota que habíamos presentado por mesa de entrada, porque él se estaría ocupando, según dijo, de generar ámbitos para la solución del conflicto”, explicó Gurina.

En esa línea volvió a solicitar una mesa de diálogo con contenido: “hasta ahora todos dicen, pero no hacen, el propio Galarza y el propio ministro dicen la mesa está abierta y ellos no quieren hablar. Entonces, pero yo no me quiero sentar a la mesa a tomar café o a comer chipitas, nosotros queremos una mesa que se aproxime a la solución del conflicto una mesa con contenido”.

“Por lo tanto, no salimos conformes, pero acá hubo alguien de la patronal, del gobierno, de la provincia de Misiones, del misionerismo, entre comillas, que hizo un compromiso y que nosotros esperamos que a la brevedad podamos estar en las escuelas porque ese compromiso se hizo realidad, esperemos que así sea”, manifestó la dirigente.

“Hoy marchamos también para llevarle un petitorio al gobernador y decirle que encuentre la solución al conflicto”, añadió.

Ante la consulta sobre las declaraciones que hizo el ministro de Educación a un medio local, denunciándolos penalmente a los docentes que, según él, lo agredieron en las puertas del Ministerio de Educación, señaló: “lo que le contesto es, ¿nosotros qué deberíamos hacer a una persona tan prepotente que además nos contesta de la peor manera y pretende estigmatizarnos? Pretende mostrarnos como violentos ¿La verdad que qué deberíamos hacer nosotros? ¿Ir a la Corte Suprema? La verdad es que no esperábamos otra cosa. Que el ministro se haga la víctima de este sistema nos parece una barbaridad porque no es la víctima, la víctima son nuestros gurices, trabajadores, las cocineras, los porteros y una situación de injusticia que no cambia”, expresó Gurina.

Por otra parte, se refirió al paro de 96 horas que iniciará el martes 20 de junio: “martes, miércoles, jueves y viernes. El martes porque el martes es feriado para todo el mundo, menos para los docentes que tienen acto, para nosotros es un día laborable, por eso es importante ese día la no asistencia a los actos. La idea es ir al acto central donde va a estar el gobernador y los funcionarios públicos para contarles que no vamos a dejar pasar ningún evento, porque queremos justamente la solución al conflicto”.

Por otra parte, confirmó que este fin de semana largo no realizarán protestas en la ruta: “este fin de semana no, a población tiene que saber también, es que, el hecho de que, si alguien cree que estar de paro, hacer acampes, hacer marchas, es una cuestión jocosa, está muy equivocado. Vamos a reponernos los cuatro días para seguir peleando, porque la semana que viene, el miércoles, comienza la carpa blanca en Posadas, vamos a instalarnos en la plaza 9 de julio, o donde encontremos el lugar porque sabemos que nos van a intentar sacar de todas partes. No nos van a poder correr, en algún lado nos vamos a instalar y vamos a seguir sosteniendo nuestra pelea”, declaró Gurina.