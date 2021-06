Empresa desmiente a comunidad mbya que denuncia desmonte

CAMPO GRANDE. Misiones Cuatro viajó hasta el Lote 7B, cuya propiedad de cuatro mil 21 hectáreas corresponde a empresa Carba S.A hace aproximadamente 90 años, según reveló Martín Skalski, el apoderado de la compañía.

En las últimas semanas, se mediatizó un conflicto que involucró a la mencionada empresa y a comunidad Tekoa Ka’a Kupe. Los mbyás reclaman que Carba realiza desmonte y piden una propiedad que está virgen, alegando que la misma le pertenece.

El conflicto comenzó en el año 2012 y ya acumula varias denuncias.

“En 90 años hemos hecho cambios de suelo, esto antiguamente eran yerbales. En el año 2000, los yerbales eran viejos e improductivos y se convirtió en nuez pecán” comentó Skalski.

Plantaciones de nuez pecán

Asimismo, reveló: “En total, en el lote, tenemos 40 hectáreas de nuez pecán y 30 hectáreas de reforestación con paraíso, eso es lo que hemos desmontado”.







Los puntos de color rojo son las zonas ocupadas por los guaraníes, el sector central es zona de monte virgen que ellos dicen que les pertenece.

Casi una década

Con respecto al conflicto de larga data, el apoderado de Carba detalló: “hubo una comunidad, la Ka’a Kupe que está haciendo el reclamo, empezaron allá por el 2012. Hubo muchas denuncias en el Ministerio de Ecología. Se metieron activistas, gente de afuera que hacen estos operativos de prensa, después envían a Suiza más específicamente y de ahí consiguen los fondos”.

“Los mbyás dicen que son dueños de la tierra, creen que les pertenece, por eso hacen el reclamo” explicó Skalski.

“Se metió esta gente de afuera, los activistas empezaron las divisiones de las aldeas en 2012, se formaron las otras cuatro. Ellos crearon esa división y la relación con nosotros se rompe, entonces ellos tienen razón de ser para moverse”, añadió.

El apoderado de Carba dijo que las comunidades reclaman la titularidad del lote 7B: “tengo los títulos de propiedad, esto corresponde a Carba desde el año 1930 aproximadamente”.

Asimismo, explicó los cambios que hubo a lo largo de estos años: “después de todas las divisiones que hubieron empezaron a hacer uso de cambio de suelo, de rozado del año 30’ a hoy hemos convertido 70 hectáreas en lote en 90 años. Los aborígenes están asentados en 2012, desde que se abrieron las aldeas llevan más de 700 hectáreas desmontadas”.

En esa línea, Skalski dijo que la empresa no tiene como plan la destrucción del monte: “nosotros no hacemos uso de cambio de suelo, el plan de la empresa no es destruir el monte porque se maneja dentro del plan de manejo sostenible autorizado por el Ministerio de Ecología”.

Y continuó: “hacemos una extracción selectiva de dos o tres árboles por hectárea no usamos una topadora, no hacemos desmonte. El desmonte no existe y la prueba de ello es el único bloque de monte que existe en la zona son 9.000 hectáreas son propiedad de Carba”.

Explicó que hay un sector dentro de la propiedad que habilitaron para que los mbyás puedan hacer uso de la tierra: “dentro del lote de cuatro mil veintiuna hectáreas hemos dejado una franja que bordea las aldeas de más de mil hectáreas. Dentro de ese lugar no hacemos ningún tipo de extracción, eso quedó afuera del plan de manejo sostenible que dejamos para usos y costumbres de los aborígenes de proveerse sus alimentos. Dejamos esa zona como intangible, no vamos a trabajar para no entorpecer en el uso diario de ellos, pero sigue estando dentro de la empresa. Dejamos esa franja para no llegar a trabajar cerca de las aldeas y ellos denunciaban que nosotros estábamos dentro de la franja. Vino una inspección del Ministerio de Ecología el 18 de mayo, relevaron y estamos dentro de nuestro plan de manejo, está todo dentro de lo que está autorizado”.

“Dentro del lote hay un sector virgen, no se realiza extracción, eso es lo que reclaman, las comunidades usan los sectores de los alrededores para que puedan hacer plantaciones de mandioca u otros”, precisó Skalski.

En ese sentido, dijo que los mbyás: “quieren derechos y no cumplen con las obligaciones, pueden reclamar, pero no entrando en una propiedad privada”.

“Si proyectamos el desmonte de 2012 a futuro en 30 años se quedan sin monte los aborígenes y sin monte la empresa. Tenemos como premio el inconveniente de haber cuidado el bosque”, expresó Skalski.

Declaró que la empresa-afectada económicamente por la pandemia del Covid-19- tuvo que hacer uso de sus recursos para hacer frente a los gastos. “Este lote hace 20 años que no se tocaba, tenía un plan y no se hacía un trabajo, ahora, debido a toda la situación que es conocida por el tema de la pandemia y de las empresas como están, tenemos por año un millón y medio de pesos en impuestos en la Municipalidad de Campo Grande, solamente en la tasa retributiva”.

Desmiente agresión a los mbyás

Con respecto al conflicto ocurrido a fines de mayo que se mediatizó, Skalski detalló: “cuando empezó todo este conflicto estábamos arrastrando la madera, ellos llegaron el 26 de mayo unos 10 o 12 aborígenes, yo no estaba en ese momento, llegó el personal, dijeron que había una denuncia en la comisaría de Campo Grande”.

Además, confirmó que el personal de la empresa no agredió a los mbyás, sino que fueron ellos quienes atracaron a los empleados,

“Yo les dije que traten de evitar cualquier tipo de enfrentamiento, si ellos aparecen que les saquen fotos, les filmen el accionar de ellos o saquen foto, pero que de ninguna manera vayan a un enfrentamiento. Uno de los muchachos comenzó a filmar y uno de los aborígenes le golpea con el machete en la mano y cae el celular al suelo”, relató.

Contó que había un acoplado y que los aborígenes increparon, rompieron las luces y demás elementos. También, colocaron clavos para que no ingresen al sector donde ellos se encuentran.

Además, Skalski reveló que la foto que se viralizó con las comunidades cerca de un árbol caído en la cual ellos denunciaban desmonte, el árbol en cuestión cayó hace cuatro años atrás.

Foto: endepa.org.ar







Esperan decisión de la justicia

“Hablé con la presidencia de la empresa y decidimos parar, aunque tenemos todas las autorizaciones para seguir trabajando. Que la justicia se expida y ponga un límite, porque estamos trabajando dentro de la propiedad tenemos todas las autorizaciones correspondientes”, manifestó Skalski.

“El año pasado presentaron un recurso de amparo a la Provincia y el Ministerio de Ecología a la jueza Carbone. La jueza dictaminó en un momento que paráramos, paramos, hasta que ella desarrolle las tareas de investigación, se aportó informaron, inspeccionaron”.

“Con toda la documentación, la jueza se expidió que estábamos en todo nuestro derecho de seguir trabajando porque estábamos todo en regla. Trabajamos tranquilos dos meses y ahí empezaron de nuevo los conflictos”, contó.

“Los mbyás dicen que son preexistentes que son dueños de la tierra, pero los mbyás guaraní llegaron a Misiones, eso dice la historia, aproximadamente en el 30’ escapados del reclutamiento que estaba haciendo el ejército paraguayo de la guerra con Bolivia. Los mbya guaraní tiene menos antigüedad que los inmigrantes polacos en Misiones, los inmigrantes polacos son más viejos ocupando las tierras acá en Misiones. Es así la historia mucha gente no conoce”, comentó Skalski.

Y a modo de conclusión manifestó: “sé que el tema de la comunidad es sensible a muchos les quema la mano, entonces se hace difícil”.