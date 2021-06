Empresa respondió a comunidades que denuncian desmonte

Foto: endepa.org.ar

En relación a denuncias realizadas por una persona perteneciente a las comunidades guaraníes con apoyo de terceros ajenos a las mismas, la empresa CARBA S.A emitió un comunicado donde manifestó que “se desconoce la representatividad de los denunciantes por no constar la misma”.

Agregan que el denunciante es Sabino Benítez, quien “invoca una representación que no coincide con la visión y opinión del resto de las comunidades”, señaló la empresa en la misiva.

Añaden que “la denuncia ha sido replicada por terceras personas ajenas a las comunidades que reciben fondos económicos aportados por personas y fundaciones con domicilios desde el extranjero”.

“La actitud del denunciante mediático no es nueva, en oportunidades anteriores ha efectuado denuncias en forma permanente contra la empresa, sin dar fundamento alguno que no sean supuestos derechos sobre una propiedad privada que jamás ha sido de alguna comunidad y ha callado sistemáticamente ante el hurto de madera que se produce en el territorio “protegido”.

Además, la compañía señaló que la denuncia mediática que se ha replicado en medios de comunicación “es falsa, NO EXISTE DESMONTE, la tala de algunas especies consiste en un aprovechamiento racional del suelo por parte del propietario en uso de la libertad de trabajar; la extracción de rollos es de un porcentaje calculado en base a estudios técnicos (inventarios forestales) supervisados y aprobados por la autoridad de aplicación, dato que revela la falsedad de la denuncia”.

“CARBA ha vuelto a explotar el sector autorizado por el MEyRNR después de veinte años de mantenerse intocable el monte, periodo conocido en la jerga forestal como descanso ecológico. Esta afirmación puede ser comprobada por cualquier persona en el lugar, invitando especialmente al periodismo a comprobarlo”.

Explicaron que “La propiedad de CARBA s.a. – puede comprobarse en situ – no ha sido afectada por desmontes irracionales, afirmación que no se puede arribar en las tierras de las comunidades que arrasan con fuego para sembrar productos anuales que luego de su explotación abandonan. Este dato también puede ser corroborado a trabas de mediciones que se han realizado con el soporte de imágenes satelitales y fotos aéreas de las distintas áreas que ocupan las comunidades. A la fecha y en el lote en cuestión se han detectado unas 190 hectáreas de rozado provocado por las comunidades en el uso cotidiano que realizan. Además como es de público conocimiento en el mes de diciembre del 2020 procedieron de forma dolosa o a la quema de más 100 hectáreas de bosques nativos, estando en plena pandemia y bajo alerta máxima de riesgos contra incendios, situación que no han respetado y han iniciado de forma intencional fuegos que luego derivaron en la quema de la superficie nombrada arriba”.

“Además y en contra partida, se puede observar que dentro del lote 7-b, la empresa usufructúa solamente 50 hectáreas, las cuales fueron reconvertidas de yerbales abandonados a plantaciones de Nuez Pecán, hecho que solamente demuestra que los grandes destructores del recurso selvático son las propias comunidades al ir extendiendo las áreas ocupadas para sus usos tradicionales y que luego son abandonadas”, señalaron.

Y continúan “Es más, la empresa ha ofrecido que ocupen y exploten en su propio beneficio alrededor de 1000 has de monte, quedando dichas superficies fuera del área a aprovechar”.

Desmienten a Benítez

“Constituye un afirmación falsa que Benitez se arrogue la calidad de poseedor o tenga derechos sobre 5633 has. en Colonia Cuña Piru – arroyo Liso -; CARBA S.A., es propietaria del lote 7-B- Colonia Seguín – Municipio Campo Grande – Departamento Cainguás – de 4.021,05 has. inscripto en el Registro de Propiedades del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la Provincia de Misiones, con tarjeta n° 1-5789 y determinado catastralmente como: Depto. 2 – Mun.11 – Sec. 011 – Chac. 0000 – Manz 0000 – Parc. 002 – y ha sido categorizado por la Subsecretaria de Ordenamiento Territorial de acuerdo a la Disposición n° 239/15 determinando 1.390 has. de monte nativo en Categoría II – Amarillo – y 2.398 has. monte nativo en categoría III – Verde –

Que, asimismo, es absolutamente falsa la imputación efectuada a CARBA s.a. efectuada por el Sr. Sabino Benitez; es grave y dolosa; miente a sabiendas de su propia falta de razón, fundamento y antecedentes de CARBA s.a. Históricamente, constituye una empresa defensora a ultranza de la política de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de Misiones, en ésta propiedad y en otras actividades que desarrolla en territorio misionero, participando activamente en el control y vigilancia junto al cuerpo de Guardaparques del Valle del Cuña Pirú de manera permanente, previniendo la caza furtiva y los desmanes por incendios intencionales. Además de la interacción constante con organismos como el Parque ecológico del Puma, mediante la relocalización de especies recuperadas en dicho centro de recuperación”.

En otro tramo del comunicado indican que “la empresa, desde hace años, ha entendido la rentabilidad de la inversión mediante un uso racional de los recursos sin degradar el capital vuelo, suelo, el agua, la biodiversidad del ambiente y en armónica relación con las comunidades que habitan en un sector de su propiedad desde hace muchísimos años. El control es permanente y periódico por parte del Ministerio de Ecología”.

“CARBA S.A. ha promovido innumerables denuncias ante la autoridad pública por ultrajes a la naturaleza en el seno mismo del sector de la propiedad que ocupan algunas de las comunidades, prueba de ello, constituyen los procesos judiciales ante los Tribunales de la ciudad de Oberá y por ante el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la Provincia de Misiones. Prueba de ello, ha sido dada por el propio Ministerio de Ecología y RNR en base a la alerta temprana dada por las imágenes satelitales del Satelite Sentinel 2 A y la gravedad del incendio intencional de 105 has de monte en el mes de diciembre del año 2020”.

También manifestaron que la conducta de Sabino Benítez, “se basa en la mentira y en fotografías que claramente demuestran que la empresa solamente realiza la extracción de los ejemplares arbóreos maduros tal lo establece el marco jurídico vigente y donde claramente observando el entorno se llega a la conclusión que no existen dichos “desmontes” sino entresacas selectivas de dichos ejemplares”.

“La empresa, ha trabajado y trabaja, aportando esfuerzo, capital, contratando contratistas misioneros y dando mano de obra a los habitantes del lugar en plena crisis de la pandemia debidamente autorizada conforme el Plan de Manejo Sostenible Categoría D para el aprovechamiento forestal a realizarse en el Lote 7-B – Colonia Según – Municipio de Campo Grande –conforme lo dispuesto en Resolución n° 411/2019 dictada en Expte. N° 9900 -01561/18 – Reg. M.E. y R.N.R. caratulado “ CARBA SACIIA S/ Plan de manejo Sostenible Lote 7-B- Col. Seguin Munic. Campo Grande”.

“La conducta del Sr. Sabino Benitez, de pretender impedir la actividad lícita de la empresa CARBA s.a. constituye un ilícito penal en punto al daño integral que ocasiona a la misma la suspensión agresiva de los trabajos, poniendo en riesgo a los operarios que únicamente cumplían con su labor; y, exponiendo a un potencial daño propio a las personas que lo acompañaron dañando severamente las máquinas forestales, atacando con machetes a los trabajadores, quitándoles el celular que contienen las fotografías identificatorias del delito cometido, violando todos los derechos de trabajar y ambular en propiedad privada y, por si ello, fuera poco, violando la cuarentena social y obligatoria, concurriendo al lugar de trabajo sin ninguna medida de seguridad sanitaria contra el COVID 19, contra lo dispuesto por todos los protocolos del Gobierno de la Provincia de Misiones y, en particular, exponiendo a las personas que se encontraban en el lugar (choferes y trabajadores) a la posible trasmisión del virus, no obstante que todos estos últimos, eran los únicos con protección como lo indican las normas de emergencia sanitaria”.

Finalmente, señalaron que “la Justicia provincial, ha desestimado una y otra vez, las peticiones de los denunciantes mediáticos por carecer de fundamentos”.