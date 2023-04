En Iguazú, “tenemos para carteles y grandes eventos, pero no para un terreno para cinco chicos que están pidiendo que no les separen”

PUERTO IGUAZU. La Fundación Por la Sonrisa de un Niño intervino en el caso de la familia de Esteban, un joven de 18 años que se convirtió en el sostén de su hogar y busca la tenencia de sus cuatro hermanitos menores. Desde hace meses, se quedaron solos al no regresar su madre y se sostienen gracias a un Hogar de Día y la asistencia de vecinos y de la ONG mencionada, mientras residen en una casilla precaria en el barrio San Lucas.

Este sábado, Pamela Mercado, integrante de la fundación de Puerto Esperanza, dialogó con el programa “Somos Identidad”, quien reveló que intervinieron al ser contactados por otra miembro de la ONG y que desde hace tiempo vienen solicitando asistencia a las autoridades locales. “Como primera instancia tratamos de visualizar lo menos posible, golpear las puertas de la municipalidad. Es un caso que ya va a hacer un mes y no tuvimos respuestas”, sostuvo Mercado.

Según la joven de la ONG, los niños “caminan varias cuadras para ir a la guardería donde desayunan, almuerzan y les ayudan con las tareas. Pero sabemos que esa no es la solución. Su mamá los abandonó. Y el hermano mayor, que tenía 18 años, para que no los separen, asume la responsabilidad de todos sus hermanos”, detalló Mercado.

Dejando en claro que visitaron la precaria vivienda donde están los cinco hermanos, Mercado remarcó que “no tienen recursos. Es una casa súper precaria. Duermen en colchoncitos en una habitación en la que es imposible poner una cama, en un lugar muy húmedo. Y el terreno es prestado. Fue así que se dio (la intervención) y no tuvimos respuestas, nos comunicamos con los diarios para que esto sea visible”, detalló la joven.

“No sé si el Estado me va a dar una solución. Hasta el día de hoy sólo brindaron asistencia psicológica y mercaderías. Lo que se necesita es un terreno y un lugar propio donde ellos puedan vivir”, recalcó Mercado, añadiendo que de los cuatro hermanitos menores de edad, el menor de 4 años y la mayor, de 13, ambos se enfermaron de Dengue.

Según Mercado, necesitan un lote y una vivienda digna, porque actualmente residen en un lugar precario y temporal. “Es un terreno de un tío que se los prestó, pero no quiere que se edifique en el lugar, ni que se modifique la casa que les prestó solamente por ese momento, porque no tenían a dónde ir”, precisó la joven.

La casa “está en una pendiente y los días que llueve no pueden salir. Es difícil el ingreso de vehículos”, añadió Mercado, insistiendo en que buscan “que alguien se haga cargo o nos ayuden a nosotros para que conseguir algo sustentable para los chicos”.

Consultada al respecto, Mercado confirmó que los niños aún no perciben la Asignación Universal por Hijo, dado que no cuentan con DNI. Aunque eso estaría en vías de solución por la gestión de una abogada que representa a otra hermana de los chicos, de 20 años de edad. “El lunes van a disponer de un vehículo para que puedan retirar sus DNI. Son dos nenas y tres varoncitos, todos están yendo a la escuela. Y recibieron asistencia médica. Pero necesitan un acompañamiento mayor, tanto psicológico como de otros aspectos”, afirmó Mercado.

Sin medias tintas, la referente de la fundación Por la Sonrisa de un Niño, apuntó a la desidia del Estado frente a la situación de estos hermanos en Iguazú. “Ellos necesitan su casa y si (alguien) se enoja conmigo, lo lamento. Todas las personas son conscientes de nuestra responsabilidad como Estado. No son animales, son personas. Tenemos para carteles, pancartas y grandes eventos, pero no tenemos para un terreno para cinco chicos pidiendo por favor que no les separen, que quieren seguir juntos. Las imágenes y los hechos hablan por sí solos”, sentenció la joven.

Para contactar a esta familia de cinco hermanos, Mercado reveló su número de teléfono, el 3757528872 y contó que la hermana mayor también difundió su número, pero están cansados de estar contestando siempre las mismas preguntas.

En tanto, Mercado insistió en que la situación es crítica, porque el lugar en el que están los hermanitos está muy alejado y los caminos para entrar o salir de la zona, se vuelven intransitables. “Esteban (el hermano mayor de 18 años) trabaja hasta las 9 de la noche en un depósito. Y Emilia (la hermana mayor de 20 años) se ofreció para cuidarlos, pero también trabaja de día. Entonces cuando no llueve los chicos caminan hasta el Hogar de Día, donde comen y se van a la escuela. Pero los días que llueven no pueden hacer eso porque es imposible salir de la vivienda donde están”, enfatizó.

“El día que fui estaban cocinando afuera, no tenían gas, y eso detonó (el reclamo) No puede ser la situación en la que están viviendo y se están recuperando del dengue. Es una situación urgente, no hay otra (salida)”, sentenció Mercado sobre el reclamo de un terreno donde construir una casa para estos chicos.