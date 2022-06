Escuela 607: cocinera despedida denunció “persecución, maltrato laboral y abuso de autoridad”

MONTECARLO. Lidia Pereira, una cocinera de la Escuela de Frontera 607 de Montecarlo, denunció públicamente “persecución” y “abuso de autoridad” contra la directora del establecimiento y las autoridades del Consejo General de Educación, luego de ser desplazada en menos de una semana, luego de haber encabezado reclamos salariales y laborales, por lo menos desde 2020.

“Me ejecutan” con un “informe que no tiene pies ni cabeza” y “no tuve derecho a defensa”, lanzó este martes, en diálogo con el periodista Eduardo Pérez, en el programa TVA que se emite por MisionesCuatro.

“Estuve de licencia del 19 de mayo al 1 de junio. Fue cuando hicieron lo que hicieron. El 23 de mayo entró el expediente en el CGE y para el 31 ya estaba listo mi desplazamiento”, se quejó Pereira, poniendo el énfasis en la celeridad y el momento en que se dio el pedido para que la dejen sin empleo.

“Sorprende lo que hace el gobierno. Fueron prácticamente 10 años de lucha para lograr este cargo y en una semana me desplazan como si nada”, lanzó Pereira en obvia referencia a la lucha para la formalización de su trabajo, después de años de trabajar precarizada.

Consultada por el periodista Eduardo Pérez, Pereira se explayó sobre las supuestas causas de su despido. “La directora hizo un informe, que no tiene pies ni cabeza. Me ejecutan y no tuve derecho a defensa. Somos dos cocineras y argumenta que la cocina quedó sucia, que ella me espiaba y supuestamente yo estaba todo el día con el celular, lo que es mentira”, consideró Pereira, insistiendo en que son argumentos endebles de la directora.

Para la mujer, está sufriendo “persecución y maltrato laboral y abuso de autoridad”

“En ningún momento la cocina quedó sucia. Somos dos cocineras y cumplimos las 4 horas estipuladas en el contrato. Y se acordó con la directiva que cada una iba a trabajar 4 horas, rotando, mañana y tarde”, reveló.

En esta línea, Pereira vinculó su despido por parte del Consejo General de Educación, con su militancia en la lucha por mejores condiciones laborales, mejores salarios o haberes adeudados. “Siempre estoy reclamando, ahora estoy reclamando porque nos pagan por 4 horas y nos quieren hacer trabajar 6 horas”, contó la cocinera cesanteada.

“Reclamo de mejoras para las cocineras. Empezaron por mí e irán por otras. Imagínate quedar sin sueldo en medio de la crisis. Si te sacan tan fácil, con un informe de un director y sin argumentos”, advirtió Pereira. E insistió en que antes del desplazamiento “deberían haberse dado varios pasos previos”.

Ante la consulta sobre las condiciones laborales actuales, Pereira contó: “Se incrementó la matrícula tenemos más de 300 chicos. No alcanza el horario de 4 horas para cocinar. Tenemos que hacer y servir el desayuno y luego hacer el almuerzo. Y la comida siempre estuvo en horario”, detalló la cocinera.

Además, Pereira sostuvo que constantemente reclama por “el tema del salario, si quieren que trabajemos 6 horas el sueldo tiene que ser igual al de un portero de jornada simple”. En cuanto a cómo sigue su lucha por recuperar su empleo, Pereira detalló que la comisión del MPL (Movimiento Pedagógico de Liberación) fue a hacer el reclamo pertinente. “Todavía estoy tranquila, no hice ninguna medida. Tratando de recuperar mi cargo con diálogo. Pero si no hay un acuerdo con la patronal voy a tomar medidas”, sentenció.