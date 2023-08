Carnes, frutas y verduras, algunos de los productos que más aumentaron en los comercios posadeños

POSADAS. Esta semana, el móvil de MisionesCuatro visitó algunos negocios de la ciudad y habló con algunos comerciantes, como es el caso del rubro carnicería y verdulería, quienes se refirieron a los incrementos registrados en los últimos días.

En el caso de Esteban Basterra, propietario de carnicería de la ciudad, confirmó que la carne vacuna registró una nueva suba : “ya hubo unos aumentos chiquitos las semanas anteriores, que por ahí no tocamos los precios, para no hacer lío, pero hoy ya no hubo casos, casi un 15 por ciento”, explicó el comerciante.

Por otra parte, dijo que el consumo bajó un 70% y que los clientes prefieren comprar el día a día: “son muy pocos los que se estoquean, yo creo que se equivocan porque hoy conviene estoquearse. Hoy no podés comprar dólares, ¿qué conviene comprar? lo que consumas, carne, estoquearte”, declaró.

Por otra parte, Miriam Benítez, propietaria de una frutería y verdulería, contó al móvil de MisionesCuatro que los clientes redujeron el consumo de los productos en este último tiempo y que hay aumentos “todos los días”.

“Por ejemplo, el tomate estamos en época en el invierno y no tenemos de la zona no tenemos ni siquiera de Corrientes, porque cuando es de Corriente, ahí un poco baja. Aumentó mucho también el zapallito, que hace unas semanas estábamos pagando 4 mil pesos”, declaró.

Respecto a las ventas señaló: “eso que se compraba un kilo compra medio, que compra medio compra un cuarto, con estos aumentos que todos los días es así”, detalló Benítez y agregó que las ventas están bajas.