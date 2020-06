Jardines maternales harán un bocinazo frente a la Cámara

POSADAS. “Su presencia es muy importante en el Gran Bocinazo por los Jardines Maternales”, revelaron los organizadores de la protesta que se desarrollará este martes, desde las 16.50 hs., rodeando a la Legislatura provincial.

Según confiaron a este medio, es “el último debate” en la Cámara de Representantes, de una asistencia concreta a los jardines maternales. Es uno de los sectores más golpeados por la pandemia y la cuarentena de a Covid-19. El bocinazo se desarrollará en las calles Alberdi, Ivanovski, Beato Roque González y calle C. Provinciales. Durará unos 10 minutos, en principio.

Con el lema #YoDefiendoElJardínMaternal, los interesados podrán hacer sentir el reclamo del sector, que no puede acceder a la asistencia nacional y provincial por una serie de ambigüedades y desmanejos en la formalización de la actividad.

Según confiaron desde el sector los jardines maternales están inscriptos como comercios, están definidos como una actividad no esencial y facturan como servicios. No tienen acceso a los ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción). Y no cuentan con asistencia alguna por parte de la provincia y los municipios.