A 9 años del crimen de Carlos Girula: persiste la búsqueda de justicia

“Nueve años se cumplen del fallecimiento de Carlos Girula, el albañil de 30 años que fue detenido por personal policial de la comisaría XIII. Perdió la vida y se está investigando el delito de tortura seguida de muerte de cinco agentes de seguridad y otros por omisión en los deberes de denunciar este tipo de delitos”, expresó.

A pesar del tiempo transcurrido, la etapa de Instrucción del caso aún no concluyó, lo que genera inquietud y preocupación en la búsqueda de la verdad. Scherer comentó: “La etapa de instrucción no finaliza, no pudimos tener acceso al expediente, pese a los pedidos. La información que tuvimos es ‘off de record’ a través de alguna fuente del juzgado”.

Según lo expuesto, la fiscal a cargo del caso solicitó la clausura de la Instrucción, considerando que existen suficientes elementos para determinar las responsabilidades penales de los involucrados. Esto permitiría elevar el caso a juicio y determinar la responsabilidad de los autores de este acto repudiable.

“Es tortura seguida de muerte, uno de los delitos más aberrantes del código penal con pena de reclusión perpetua”, enfatizó Scherer, resaltando la gravedad de los hechos que rodean la muerte de Carlos Girula y la necesidad de que se haga justicia.

En relación a la familia de la víctima, Scherer mencionó que aún sienten una sensación de impunidad debido a la demora en el proceso judicial. La falta de respuestas y el largo tiempo de espera han sido un obstáculo para cerrar esta dolorosa etapa y encontrar el cierre necesario para enfrentar la pérdida de su ser querido.