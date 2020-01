La provincia no paga el 40% de sus haberes a quienes se jubilaron entre 1997 y 2015

POSADAS. Con el cambio de gestión en la provincia, para el sector de jubilados docentes de Marea Blanca, se renovó la expectativa de que finalmente, el gobierno renovador cumpla con la ley provincial 654 y también pague la histórica deuda con los pasivos provinciales. Así lo planteó el referente de Marea Blanca, Alberto Holz, en diálogo con MisionesCuatro, anticipando que en Marzo, vuelven las rondas frente a la Casa de Gobierno de Misiones.

“Volvemos a presentar nuestros reclamos, los eternos y los más novedosos, para que desde la Casa de Gobierno se tomen las decisiones que debe implementar el IPS (Instituto de Previsión Social), sobre nuestros beneficios. La problemática en esencia es que a los jubilados, desde 1997 y hasta el 2015, no se les paga hasta el 40% de sus haberes. Porque no se quiere cumplir con la ley 654”, puntualizó Holz sobre el no pago de “los nuevos adicionales y beneficios de los activos”, es decir, las movilidades jubilatorias, al sector de los pasivos.

En tanto, “los que se jubilaron después del 2015, sí están cobrando parcialmente (los beneficios de los activos), porque se jubilaron con los adicionales”, comentó el referente sobre los componentes en negro del salario docente, que no se trasladan a un conjunto de jubilados docentes misioneros.

Asimismo, “con respecto a una deuda histórica con todos los jubilados (provinciales), que arranca en 2004, con la inflación que hay, si llega a reconocerse, (esa) deuda se redujo en unas 30 veces respecto de lo que en su momento no se pagó. Así que estamos muy pesimistas. Aún pagando este gobierno, sería muy poca cosa”, denunció Holz sobre la deuda previsional que muchos jubilados no perciben en vida, por decisión del gobierno renovador.

No obstante, Holz ratificó que seguirán con las demandas, por una cuestión ética. “Estamos peleando por una cuestión ética, por lo que corresponde a cada uno, por más que haya pocas esperanzas”, remató.

