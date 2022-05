Madre de Seba Ferreyra: “Sereno nunca se comunicó conmigo, es la peor mentira que puede decir”

POSADAS. Este jueves, el diputado provincial Martín Sereno (Movimiento Evita – monobloque Tierra, Techo y Trabajo) tomó la palabra en la Cámara de Representantes de la provincia para decir que se había puesto a disposición de la justicia y de la familia del joven Sebastián Ferreyra, quien perdiera la vida el sábado último, atropellado por la camioneta de la Legislatura que el propio diputado conducía en Jardín América.

Momentos después de su intervención en la Legislatura, Karina Verón, la mamá de Sebastián Ferreyra, habló en exclusiva con el noticiero de MisionesCuatro y recalcó que Sereno “nunca se comunicó” con ella, ni con nadie de la familia. Tampoco se acercó a explicar lo que pasó o a decir que no quiso causarle la muerte al joven tarefero. Sereno, “no tiene corazón, es la peor mentira que puede decir”, lanzó, afligida y ofuscada, la madre del chico fallecido.

“No es justo lo que está haciendo ese señor, no puede ser tan descorazonado, tan descarado de matarle a mi hijo, dejarle tirado en la calle y salir a decir que dio la cara”, expresó Verón, en diálogo con este medio. Además, aclaró: “Hasta hoy no le vi la cara a ese señor”.

“Eso que está diciendo es una mentira, nunca se comunicó. Ese señor no tiene corazón, para mentir así. Como uno es pobre y él tiene plata, ¿puede hacer lo que él quiera?”, lanzó la madre del joven fallecido en la avenida Aconcagua de Jardín América.

“Es una mentira demasiado grande, nunca se presentó ni dio la cara, nunca se comunicó con nadie. Me duele muchísimo y me da pena. (Sereno) no tiene corazón. ¿Cómo va a hacer eso? Ir a mentir así. Nunca se comunicó conmigo o con nadie de la familia. Como si fuera que mató a un perro”, recalcó Verón, desmintiendo de plano al diputado provincial y jefe del Movimiento Evita en Misiones.

“Eso que dijo, no es cierto. Nunca se comunicó conmigo ni con nadie de la familia, que es lo menos que podía hacer, como persona. Por lo menos a explicar qué pasó. O (acercarse) a decir, que no quiso hacer eso. Es mentira lo que está diciendo. Nunca dio la cara para pedir perdón, explicar qué pasó, nada. Le pasó por arriba le reventó la cabeza a mi hijo y así quedó todo”, bramó la madre del joven.

Sebastián Ferreyra

Ante la consulta de este medio, Verón confirmó que su hijo llevaba el casco puesto al momento del choque, pero como la camioneta oficial de la Legislatura, conducida por Sereno, pasó por encima del joven, no pudo salvarse. “Chocó y pasó por encima, él tenía casco, pero estaba todo reventado, yo le ví. Me fui a la morgue a verlo a mi hijo, a verlo en una heladera”, reveló la mujer.

Según Verón, estuvo en el lugar donde murió su hijo, pero no llegó a ver al diputado. “A Sereno no lo ví, ya se había ido, a él le levantaron primero y después al chico que también estaba accidentado. Pasó por arriba de mi hijo, iba en sentido contrario”, aseveró la mujer.

“Lo que me da bronca es lo que está haciendo. Cualquiera puede tener un accidente, pero lo que está haciendo, no tiene nombre. No puede salir a decir que se comunicó con nosotros o se puso a disposición. Esa es la peor mentira que puede decir”, enfatizó Verón.

Y aclaró que no sabe si aceptará unas disculpas del diputado, después de lo ocurrido y de lo que acaba de decir este jueves ante sus pares de la Cámara de Diputados de la provincia. “Tal vez, si en ese momento hacía eso que está diciendo (que hizo) yo no estaría con toda la bronca. Estoy muy, muy enojada. (Sereno) es la peor persona del mundo. Mató a mi hijo, no mató a un perro”, sentenció la mujer.