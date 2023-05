Mónica Gurina sobre el reclamo docente: “Esperemos ese llamado que destrabe el conflicto”

Docentes nucleados en el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha (FTEL), anunciaron que continuarán con un nuevo paro de 48 horas los días 18 y 19 de mayo, como así también el 24 y 25 de mayo.

Quien se refirió al tema fue Mónica Gurina, la dirigente de ATE y CTAA, en una entrevista al programa TVA, que se emite por MisionesCuatro. “El paro es el día jueves 18, viernes 19 y la próxima semana el día 24 y el jueves 25, el 25 es feriado para todos, pero no para la escuela que tiene acto”, comentó.

Respecto al reclamo señaló: “para nosotros es un acto de sanidad reclamar porque de lo contrario nos van a llevar puesto con esta situación de crisis, este es el reclamo fuerte que estamos haciendo que pretende para nosotros cerrar junio con un básico de 51.200. Pero la forma en la cual está avanzando la inflación hace que los números se modifiquen ya no ni semestral ni trimestral, sino mensualmente”.

Asimismo, continuó: “cuando vimos el dato de 8,4, la verdad es que golpea y parece un número por ahí para mucha gente insignificante, pero cuando vos te vas al supermercado y no encontrás precios de referencia en ningún lado”.

Respecto a la situación en las escuelas declaró: “el docente es el que sostiene parte de los gastos de la escuela pública. Íbamos a escuelas acá del centro de Posadas, no tan lejos, le hablábamos con los directivos y nos dicen no tenemos papel, no anda la computadora, la impresora, no tenemos plata para arreglar, no hay registro, no hay libreta, no hay libro de acta. ¿Quién tiene que proveer eso? Entonces, como no hay, hacemos la vaquita”, comentó.

Y agregó: “no nos digan que no hay plata, la plata está. Ahora, hay que darle al trabajador, en este caso nosotros desde el sector docente, que estamos reclamando lo que corresponde para ir zanjando esta crisis tremenda que estamos atravesando, además por una necesidad de recomposición”.

Por otra parte, dijo que esperan un llamado para llegar a una solución: “estamos a la espera y siempre vamos a decirlo, nuestro lugar no es en la calle, es en el aula y esperemos que el Gobierno haga ese llamado que destrabe el conflicto y ponga las cosas en su lugar”.

“Lo que no vamos a dejar pasar, es el hecho de que el gobierno de la provincia de Misiones, la patronal, el Consejo General de Educación firme con los gremios Amigos a la baja y nosotros nos crucemos de brazos para ver cómo rifan nuestro trabajo, nuestras actividades, nuestro compromiso con la educación pública”, manifestó Gurina.