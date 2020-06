Para el Tribunal, no hubo alevosía en el femicidio de Marilyn Bárbaro

OBERÁ. Otro controvertido fallo en torno al femicidio de María Elena “Marilyn” Bárbaro se conoció en las últimas horas, con la decisión del Tribunal Penal subrogante que condenó al único acusado de la causa. A pesar de que la víctima padecía parálisis e indefensión al momento de ser masacrada a golpes, y de haber sido enterrada aún con vida, para el tribunal que condenó Rubén Oscar Schnimg (36), no existió ensañamiento ni alevosía.

Este fallo revierte lo que se probó en la etapa de instrucción. Schnimg es el único acusado que llegó a juicio y pactó una condena por homicidio simple y robo. Sin embargo, fue un resonante femicidio en cuya causa penal estuvieron involucrados, varios “Hijos del Poder” de Oberá. El más conocido, Matías Ortiz, hijo de la ex diputada renovadora Marlene Carvallo.

El pasado 10 de junio, Schnimg ingresó a la Unidad Penal II como condenado por el asesinato perpetrado el 17 de abril de 2004 en la zona céntrica de Oberá. Tuvieron que pasar más de 16 años para que se concrete una condena. Y el único condenado, no sólo logró un conveniente acuerdo para un juicio abreviado. Si no que, además, es el único de los presuntos implicados que carece de nexos con el poder político renovador. Los otros cuatro fueron sobreseídos. Ellos son el mencionado Matías Ortiz (en los últimos años se cambió de identidad de género y adoptó el nombre de Lucía), Gabriel Piotroski, Patricio Do Santos y Daniel Aníbal “Chaparro” Núñez.

Schnimg ya pasó 7 años preso. Fue excarcelado por no haber condena firme. Jamás se rompió el posible pacto de silencio sobre lo ocurrido en la casa de Marilyn, ese 17 de Abril del 2004. Los llamados “hijos del poder” y sus abogados, interpusieron numerosos los recursos legales y apelaciones para dilatar el proceso penal. Finalmente, sólo condenaron a Schnimg gracias a un juicio abreviado. Con una carátula mucho más leve a la que correspondería según la familia de la víctima.

Juicio abreviado y ¿pacto de silencio?

De hecho, el juicio abreviado, que fue aceptado por la fiscalía y tribunal, impidió escuchar a Schnimg en un juicio oral y público. Esto, benefició a los otros cinco imputados absueltos. La condena fue homologada el pasado 10 de Junio. Y las suspicacias no cesan. Es que la carátula inicial del juicio contra Schnimg, de “homicidio calificado por ensañamiento y alevosía, y robo”, fue atenuada a “homicidio simple y robo en concurso real”. En consecuencia, Schnimg recibió una pena de 13 años de cárcel.

El Tribunal subrogante integrado por los camaristas Jorge Erasmo Villalba, Graciela Ivonne Heppner y Mónica Viviana Drganc Fernández suscribieron la sentencia, de la cual aún no se dieron a conocer los argumentos. Al respecto, entre los puntos que generan mayores interrogantes destaca en qué se apoyó el Tribunal para absolver a Schnimg de ensañamiento y alevosía, lo que habría implicado prisión perpetua. Precisamente, porque en la instrucción de la causa se probó el ensañamiento y alevosía.

Ahora bien, la familia de Marilyn Bárbaro, desde hace décadas viene planteando que Schnimg no pudo actuar solo. Es que debió golpear salvajemente a la víctima y luego enterrarla cuando aún respiraba. La autopsia demostró que Marilyn aún estaba viva cuando la enterraron en el sótano de su vivienda.

La cuestionada investigación judicial y un curioso tecnicismo

Sin embargo, en la investigación judicial y policial hubo gravísimas irregularidades. Schnimg quedó más complicado por haber reconocido en autos, haber estado en la casa de Marilyn, la noche del crimen. Sus declaraciones involucraron a Ortiz y a los otros tres imputados, todos allegados al hijo de la ex diputada renovadora Carvallo.

Durante la instrucción, peritos de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) encontraron cabellos de la víctima en el interior del Ford Escort que conducía Ortiz. Sin embargo, esta prueba fue impugnada por la defensa, debido a un tecnicismo. Argumentaron que se había violado una de las fajas de seguridad del coche que estaba en resguardo del Escuadrón 9 Oberá, lo que terminó favoreciendo al hijo de la ex diputada Marlene Carvallo.

La muerte de Ticha Bárbaro

En octubre de 2008, la jueza Alba Kunzmann de Gauchat había ordenado el sobreseimiento y la liberación de Ortiz, Piotroski, Do Santos y Núñez. Los dos primeros habían estado recluidos en una clínica privada, mientras que los otros procesados permanecieron en la penitenciaría local. Ahora, con el fallo del Tribunal que atenúa la pena contra Schnimg, va cerrándose el proceso de la manera que pretendían Ortiz y los demás imputados. Es decir, con un único condenado y sin la posibilidad de que se ventilen los pormenores del resonante crimen.

Cabe recordar que la lucha contra la impunidad en este crimen sufrió un duro revés con el fallecimiento de Juana “Ticha” Bárbaro, la hermana de Marilyn, el pasado 7 de julio del 2017. Antropóloga de profesión, “Ticha” encarnó la búsqueda de justicia por el asesinato de su hermana “Marilyn” Bárbaro. Fue la principal referente en las marchas exigiendo justicia. Pero, además, fue una de las caras visibles de la oposición en la histórica gesta del 2006, cuando el Frente Unidos por la Dignidad (FUD), sepultó las aspiraciones a la reelección indefinida para el entonces gobernador.