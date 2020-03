Piden dadores de sangre para niño con hemorragias

POSADAS. Isaías Fernández (3), está internado en Terapia Intensiva del Hospital Madariaga, desde el pasado 4 de marzo con pronóstico reservado. El pequeño y su familia son de Candelaria, pero actualmente se encuentran en el hospital de cabecera de la provincia, solicitando dadores de sangre.

En diálogo con MisionesCuatro, Ariel Fernández, el padre del niño, contó que “está complicado, tiene afectado el pulmón, el hígado, el riñón y la sangre. Necesitamos sangre de cualquier tipo para hacerle (transfusiones) de plaquetas. Sus defensas están bajísimas a pesar de los antibióticos y las drogas. Está mal, peleando por su vida”, sostuvo.

Según el hombre, Isaías “tiene un problema de epilepsia” y lo llevaron al hospital por un “cólico renal y vómitos”, pues, “prácticamente no digería alimentos. Le empezaron a hidratar y de un día para el otro se descompensó totalmente. Van a hacer 7 días que está en terapia y no hay evolución. No se recupera y necesitamos (dadores) porque la sangre de él, no coagula bien”, reveló Ariel.

Para concretar las donaciones de sangre de cualquier grupo y factor, Ariel divulgó el número de teléfono 3764369477. El joven padre no informó si a Isaías se le realizó un testeo de dengue. De todas formas, resulta complejo vincular el diagnóstico de epilepsia con el fallo multiorgánico y las hemorragias, problemas sí asociados a las formas graves de Dengue.

Seguinos en Google Noticias, entrá acá y dale click a la estrellita!

También podés seguirnos en Twitter, click acá!