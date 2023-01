Piden estar en alerta ante los reiterados hechos de estafas

Foto ilustrativa vía web

POSADAS. Muchas personas que usan medios de pagos virtuales o tarjetas bancarias, pueden llegar a ser víctimas de estafas si no prestan atención a los mensajes que pueden recibir mediante mensajes de texto, correo electrónico o llamadas.

Quien se refirió a los constantes hechos de fraude fue Alejandro Garzón Maceda, el titular de Defensa al Consumidor de la provincia, en diálogo con el móvil de MisionesCuatro.

“Cualquier usuario de medio de pago, tarjeta, plataforma virtuales o medios de pago, tenemos que estar atentos a que nos llamen por cualquier medio, teléfono, internet, WhatsApp, mail. Muchas veces usan los logos de las empresas, diciendo que ‘queremos informar si usted está haciendo esta compra’, le dicen que le sacaron un préstamo, cuando se recibe esos mensajes hay que colgar, no preguntar”, explicó Garzón Maceda y recalcó que para despejar dudas hay que comunicarse con el banco o plataforma.

Asimismo, señaló que los estafadores “empiezan a sacar información o redirigen a una plataforma virtual que no es la verdadera de la prestadora del servicio. Al momento de hacer la operación se cree que es de la entidad”, detalló el titular de Defensa al Consumidor de Misiones.

Asimismo, indicó que, en caso de haber sido estafado debe dirigirse al banco a hacer el reclamo y, en caso que la entidad rechace, dirigirse a las oficinas de Defensa del Consumidor.

“Si me llaman no hago nada, cuelgo. Si desde el banco me informan que se produjo una operación, hay que ir al banco y desconocer la operación. Si rechaza el reclamo, se va a defensa del consumidor”, precisó.