Piden fumigaciones en el Bº 110 Viviendas de Garupá

GARUPÁ. Víctor Aquino, un residente en la zona del barrio 110 Viviendas de la mencionada comuna, pidió a las autoridades municipales que fumiguen el lugar que está infestado de mosquitos. Según el vecino, jamás se fumiga en la zona, y sólo de vez en cuando, pasa el camión recolector de residuos.

En diálogo con MisionesCuatro, Aquino explicó: “Es imposible la cantidad de mosquitos. Enfrente hay campos con caballos y eso junta el bosterío. No sólo hay mosquitos, sino víboras. Dicen que es un terreno para la construcción de viviendas del Iprodha (Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional), pero acá está abandonado”, contó el vecino.

“Acá nunca pasan a fumigar. No hay nada. Lo único que pasa es el basurero, a veces. Hay mucha basura y mosquitos. A la tardecita no se puede estar en el rancho. No estaría mal una fumigada. Esto es peligroso para todos”, remató.