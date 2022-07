Pidieron informes a Jefatura por el supuesto intento de suicidio de un menor en la comisaría de Campo Grande

POSADAS. El presidente de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, Eduardo Scherer, se refirió este lunes al caso de Gabriel Alexander P. (17), el adolescente que lucha por su vida mientras continúa internado en Terapia Intensiva en el Hospital Samic de Oberá, luego de un supuesto “intento de suicidio” dentro de la Comisaría de Campo Grande.

El joven está internado desde el sábado 25 de Junio, cuando un policía lo habría encontrado tras un supuesto intento de suicidio utilizando una colcha de polar.

“Solicitamos informes a Jefatura un comisionado (de la CPPT) se constituyó en Oberá y pudo dialogar con la madre y con la fiscal de la fiscalía de instrucción 2, que está llevando adelante las investigaciones”, contó Scherer en diálogo con el Móvil de MisionesCuatro sobre este posible caso de apremios ilegales e intento de homicidio.

De acuerdo con Scherer, la CPPT “realizó un informe y se corrió vista del mismo a Jefatura y a la Fiscal. Y en el transcurso de la mañana se están haciendo las gestiones para ver si podemos tener acceso a la historia clínica (de Alexander)”, detalló el funcionario renovador.

Según el titular de la Comisión contra la Tortura, buscan la história clínica del chico, “para someter a peritaje de Hugo Mitoire, que es un perito médico legista del STJ (Superior Tribunal de Justicia) y de la Justicia Nacional con marcada trayectoria en Derechos Humanos para que haga una evaluación clínica de la situación. Y podamos tener alguna versión de lo que está pasando”, admitió Scherer.

“Este chico todavía se encuentra en terapia por un supuesto intento de suicidio en la comisaría de Campo Grande”, recordó Scherer sobre la información públicamente conocida.

Las graves sospechas de la madre del chico

El funcionario no hizo mención a las graves denuncias formuladas por Nélida Ferreyra, madre de Alexander, que en medios de prensa reveló que su hijo habría sido golpeado por uniformados de Campo Grande, estando detenido como contraventor.

“Tengo muchas dudas sobre lo que pasó en esa celda porque mi hijo me contó que los policías le pegaron mucho en la cabeza. Cuando estaba sentado en el Juzgado pude cruzar unas palabras con él y en voz baja me dijo: ‘Mami, no me dejaron marcas en el cuerpo, pero la cabeza tengo hecho un globo y me duele mucho. No te puedo contar más nada, pero cuando salga quiero hacer una denuncia’”, expresó Ferreyra a un conocido diario posadeño.