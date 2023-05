Puerto Iguazú: Tras la victoria de Filippa, denuncian fraude en las elecciones del domingo

Tras la victoria de Filippa en Puerto Iguazú, denuncian que hubo fraude en las elecciones del domingo. Ese día, militantes del intendente reelecto Claudio Filippa bloquearon el acceso a las comunidades guaraníes para que no se presenten a votar. En redes sociales se compartieron imágenes del traslado de integrantes de la comunidad mbya en vehículos del oficialismo con patente paraguaya.

En ese contexto, para conocer más voces sobre el tema, en el programa TVA, que se emite por MisionesCuatro, se consultó sobre el tema con el abogado Fabián de Sá, quien además fue candidato a intendente de Puerto Iguazú: “me sorprendo con la imagen, siempre sucede siempre sucede, pero nunca pasó que sea tan grosera la situación durante el proceso electoral en la ciudad de Puerto Iguazú. Ese piquete fue así efectivamente, encerraron a los paisanos un día antes para que bueno no puedan votar y, en caso que obviamente puedan votar, pero obligados, ya y a votar por el gobierno, eso es algo insólito”, expresó.

Asimismo, agregó: “recién estaba hablando con un paisano que me estaba contando la situación y le digo tenés que salir a denunciar también porque los privaron de su libertad, doblemente de su libertad y de la libertad de elegir. Los autos completamente identificados, pero nuestra denuncia no viene por esa cuestión, el hecho más grave fue que la movilización desde el país vecino, donde vinieron muchas personas a votar, incluso a trabajar acá, personas que no son residentes de Puerto Iguazú, que obviamente nuestro código electoral establece que las personas que no son residentes no pueden votar, más allá de que esté empadronado o no”, explicó De Sá.

“La cantidad de prueba documental de registro que hay es impresionante, porque lo hacía la misma gente de Puerto Iguazú, filmando como las personas se bajaban de los autos de patentes paraguaya frente a la escuela, muchísimos autos y camionetas y encima con la identificación de la mafia del partido del partido, o del candidato o del intendente. También las mismas personas que cruzaron por el paso ilegal, ellos mismos se filmaban y festejaban o estaban ahí en la costa del río mostrando que vinieron a votar. También todo esto fue circulando en redes durante el día, salías a la calle y veías más autos paraguayos que argentinos en las escuelas, yendo a las escuelas”, relató.

Respecto a la posible cantidad de gente que cruzó la frontera para votar señaló: “vamos a pedir en la denuncia que se libre oficio a la Oficina Nacional de Migración para que emite un informe de cuántas personas ingresaron. Esto calcula más o menos un promedio de 2.000 autos, obviamente cada auto con tales las personas que iban, pero más o menos, perdón, 2.000 personas que pasaron solamente ese día para votar y bueno, sin contar con las personas que ya se hospedaron en Puerto Iguazú un día antes, llegaron a un hotel comida para que fueran a votar y obviamente le compraron el voto”, declaró De Sá.