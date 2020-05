Singer: choferes reclaman pago de salarios de Marzo y Abril

POSADAS. La protesta pacífica de los choferes de la empresa de transportes Singer, continúa este miércoles, sin la presencia de los delegados del sindicato UTA (Unión Tranviarios Automotor) y sin respuestas de ningún tipo por parte de la patronal.

Los empleados reclaman el pago de parte del sueldo de Marzo y la totalidad de los haberes de Abril, en un contexto crítico para el sector, uno de los más golpeados por la pandemia del nuevo coronavirus.

En diálogo con MisionesCuatro, uno de los voceros contó: “Hace más de una semana y media que estamos reclamando frente a la empresa, de manera pacífica. Estamos reclamando parte del salario de Marzo y el de Abril, que aún no han depositado nada, hasta el día de hoy. Estamos esperando a los delegados (de la UTA) que suelen estar con nosotros, pero no nos dan una respuesta contundente”, detalló uno de los choferes.

Según información extraoficial, habría una reunión en Buenos Aires, pero “no sabemos qué va a pasar con nuestro sueldo. No sabemos a quién reclamar. De la empresa no aparece nadie y desde el gremio no tienen respuestas. La mayoría de los compañeros estamos desesperados. No tenemos más fondos y queremos que se haga público (el reclamo)”, puntualizó el vocero.

“No queremos que nos pase como en otras empresas, donde hay presiones del gremio. Estamos acá por nuestro sueldo y nuestras familias”, recalcó el chofer, insistiendo en que no hay banderías políticas en este reclamo.

De acuerdo con el chofer, “la mayoría de las empresas de transporte tienen fecha de cobro. Nosotros entramos en la página de Anses y no figuramos registrados. Quiere decir que la empresa (Singer) no les pasó nuestra CBU”, manifestó.

“El gobierno nacional tiene que estar informado de lo que pasa. Necesitamos a alguien que nos diga por qué pasó esto. Si hay un convenio o si el gobierno va a depositar la plata (para los salarios)”, agregó otro chofer.

De acuerdo con los choferes, la mayor parte de los trabajadores del Grupo Ersa, están en la misma situación. No solo en Misiones, sino también en otras provincias. “Somos Singer pero pertenecemos al Grupo Ersa. Vamos a seguir hasta que tengamos alguna respuesta. Necesitamos nuestros sueldos y tocamos fondo”, remató el vocero.