Solucionado el faltante de mobiliario, la Escuela Nº1 retoma la presencialidad

POSADAS. Esta semana muchas escuelas y colegios de la provincia retomaron la presencialidad plena en las aulas, otras tantas no la pudieron hacer por problemas de infraestructura, faltante de servicios de agua y luz o en el caso de la escuela Nº1 “Félix de Azara” por falta de sillas, mesas y espacio para los estudiantes.

Al menos así lo manifestó una docente a un grupo de padres del 5 grado del turno tarde vía WhatsApp donde les manifestó: “El mobiliario de la escuela no está preparado. No tenemos mesas, no tenemos sillas y no tenemos espacio suficiente para mantener el distanciamiento”, aseguraba una docente a los padres del 5 grado del turno tarde.

MisionesCuatro llegó hasta la institución de calles La Rioja y Junín, en pleno centro de la cuidad, donde pudo hablar con la directora Teresa Marina Moras quien manifestó que desde el martes “se fueron solucionando todas las expectativas y nos estamos incorporando a esta nueva modalidad”.

Consultada sobre la falta de mobiliario, la docente admitió que “había una pequeña falta”, pero se tomaron las medidas y “estamos incorporando a todos los alumnos de la escuela”.

Finalmente, la directora aclaró que, con una matrícula de 800 estudiantes en toda la escuela, apenas 14 cursos están funcionando al 100% de presencialidad y sólo en el turno mañana. “En el tema de la tarde todavía estamos terminando de organizar”, cerró.