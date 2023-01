Tras el femicidio en el Motel, insisten en la implementación de pulseras electrónicas, pero “son pocas en la provincia”

POSADAS. “Hemos arrancado un año triste, nos hemos enterado de este femicidio de Natalia (Castro), y en lo que va de enero, hemos tenido 6 intentos de femicidio, de estos, 2 ocurridos en Posadas”, resumió Carla Talavera, la coordinadora de Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá) en Misiones.

Entrevistada por el programa “Primera Mañana” que se emite por MisionesCuatro, Talavera remarcó que “de los intentos (de femicidio) en Misiones (del 2023), había denuncias previas y prohibición de acercamiento y en algunos casos tenían botón antipánico”, precisó.

“Es un planteo que venimos haciendo hace rato: las medidas cautelares no están funcionando como deberían funcionar. Hemos tenido femicidios que han pasado aun teniendo la víctima, perimetrales y botón antipánico. Y este último conlleva a que la víctima tiene que tener internet siempre, el celular a mano y estar pendiente de que el violento no se le acerque. Es bastante complicada esa situación”, enfatizó Talavera.

Con respecto al femicidio de Natalia Castro, consumado por su pareja en un motel en Posadas, Talavera sostuvo que “no se sabe si había o no denuncias previas (por violencia de género), estamos esperando más información. Con el observatorio vamos registrando la información que sacan los medios, todavía no hay más datos”, aclaró.

La necesidad de monitorear a los agresores en lugar de darles botones antipánico a las víctimas

Retomando la cuestión del cambio de los botones antipánico por las pulseras electrónicas –que se colocan en los denunciados por violencia de género-, Talavera explicó: “En Misiones es complejo acceder a pulseras electrónicas. Son pocas en la provincia. Nuestra lucha es por las pulseras, porque así las víctimas no tienen que estar pendientes de que no me rompan el teléfono, de tener crédito. Porque eso es revictimizar a la víctima de violencia de género. Y vuelve a ser ella la responsable de su integridad”, puntualizó.

“El año pasado hicimos más de 200 acompañamientos a víctimas, asesoramiento y nexo con las instituciones que corresponden. Pero hasta hoy no hemos logrado que una víctima tenga una pulsera electrónica. Y eso es porque son muy pocas. Es algo que se replica en la gran mayoría de provincias. Es muy difícil el acceso a esas pulseras”, puntualizó la referente de Mumalá Misiones.

Vale destacar que, a diferencia del botón antipánico, la pulsera pone la carga en el violento y posible victimario. Es un sistema que implica que el violento será detectado si se aproxima al radio que tiene prohibido –en cercanías de la denunciante-, mediante un sistema de monitoreo con una línea telefónica de la policía.