Aclaran que el resultado de las elecciones en Brasil, tendrán una incidencia mínima en Argentina

Foto vía TN

POSADAS. En el contexto de la elección presidencial más polarizada en Brasil de las últimas décadas, la politóloga y consultora Milva Carlino insistió en que el resultado del balotaje presidencial que enfrentará al presidente Jair Bolsonaro (Partido Liberal) con el ex presidente Lula Da Silva (Partido de los Trabajadores), “no tendrá incidencia” en el escenario electoral de Argentina, donde todavía no están definidas las opciones y candidatos de los comicios del 2023.

La altísima polarización de las elecciones presidenciales en Brasil, donde el 91% de los electores se concentró “en dos opciones, ideológicamente antagónicas, ha sido la más alta en la historia del Brasil. Es el dato principal”, comentó Carlino, en diálogo con el Móvil de MisionesCuatro.

“Se había anticipado que Lula iba a superar a Bolsonaro, pero hubo una subestimación al desempeño (del líder liberal), con un porcentaje (de electores) que no dijo que lo iba a votar y lo votó”, indicó Carlino, para quien hubo un “voto vergüenza” o “voto silencioso”.

Lula con más posibilidades aunque en un balotaje, el electorado vota en función del que “menos quiere que gane”

Consumada la victoria de Lula por escasos 5 puntos frente a Bolsonaro en la primera vuelta, “ahora empieza otra campaña. El balotaje siempre pone al electorado frente a quién es el que menos quiere que gane. La lente del elector ya no es cuál es mi primera opción, sino quién no quiero que llegue (gane)”, remarcó la politóloga, añadiendo que los candidatos que quedaron tercera (Simone Tebet) y cuarto (Ciro Gómez) “están ideológicamente más posicionados con Lula, y su electorado es más proclive a votar a Lula y no a Bolsonaro”

Pese a que los candidatos que quedaron fuera del balotaje, suman un 7% de los votos y Lula quedó a un 2% de obtener el 50% y ganar en primera vuelta, “ahora empieza otra campaña y otra manera de ambos candidatos de vincularse con los electores y conquistar esa parte que necesitan para ganar”, reflexionó.

Un voto económico para Bolsonaro y la escasa incidencia del resultado de las presidenciales brasileñas en Argentina

Ante la consulta de este medio, Carlino confirmó que “hay una concentración muy fuerte, en todos los estados industriales y agroindustriales, del acompañamiento a Bolsonaro. Es un voto económico muy claramente expresado”, consideró la analista.

Por último, Carlino opinó que el resultado de las elecciones en el país más grande de Sudamérica, no impactarán en el escenario político argentino. “Son elecciones nacionales, del principal socio comercial de Argentina. Un resultado va a marcar un poco el rumbo de cómo se está configurando el escenario en América Latina. Pero es mínima la incidencia en Argentina, donde no tenemos en claro cuál va a ser la oferta electoral que tendremos el año que viene”, concluyó.