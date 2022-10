Brasil “tuvo una importante recuperación económica” que explica el repunte de Bolsonaro

BRASIL. Las elecciones presidenciales de Brasil, entre las más polarizadas de la historia, con más del 90% de los electores votando al actual presidente Jair Bolsonaro (Partido Liberal) o al ex presidente Luiz Inácio Lula Da Silva (Partido de los Trabajadores), se caracterizaron por “el repunte fenomenal” del ex militar retirado y “que obtuvo el 44%, cuando las encuestas le daban un 35%”, destacó el analista internacional Mariano Caucino, para quien hubo una falla importante en las encuestas previas a los comicios presidenciales.

“El rival de Bolsonaro, al haber obtenido el 48 por ciento, se encuentra en una posición, aparentemente, más favorable. Estaría a un punto y medio de obtener el triunfo”, planteó Caucino en diálogo con el programa Mejor de Tarde, que se emite por MisionesCuatro.

“Pero hay que estudiar bien a la población que no concurrió a participar de los comicios, que es importante. Si se volcara a votar y se manifestara en contra del regreso del PT al poder, eso podría dar un triunfo al actual gobierno. Que sería una gran sorpresa”, argumentó Caucino, poniendo en duda una victoria de Lula en segunda vuelta.

Consultado sobre la polarización extrema entre candidatos de extrema derecha y de izquierda, Caucino insistió en que se trata de un fenómeno global en el plano ideológico. Pero que en el plano económico, quizás no se verifique un antagonismo tan marcado. “En todo occidente se están dando elecciones polarizadas desde el punto de vista ideológico. Hay una suerte de erosión de las posiciones de centro: los electorados tienden a elegir a los extremos”, comentó el analista.

El gobierno de Lula, si llegara a resultar electo, sería de “una política económica moderada, liberal y centrista, no de izquierda”

No obstante, Caucino recordó que “el ex presidente Lula, para formar esa alianza electoral que lo lleve a una tercera presidencia, ha incorporado a un candidato a vice (Geraldo Alckmin), que es de centro. Que fue promocionado por (el sociólogo y ex presidente) Fernando Henrique Cardozo”, enfatizó Caucino. “Y por algunas señales de Lula al empresariado, llevaría una política económica moderada, liberal y centrista, no de izquierda como se caracterizó el gobierno de Dilma Rousseff, que tuvo inmensos problemas y terminó destituida”, indicó el analista.

Asimismo, Caucino planteó que Lula Da Silva no defiende al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, como lo pretenden militantes y dirigentes del kirchnerismo en Argentina. “Hace pocos días, trascendió que Lula tuvo expresiones muy duras sobre Argentina, sobre el gobierno de Alberto, de quien dijo que estaba perdido. E hizo un señalamiento sobre el estancamiento y la situación catastrófica del país. Lo que es contradictorio con la postura que asumió el kirchnerismo, que intentó en todo momento emparentar su modelo con un triunfo de Lula”, destacó Caucino. Y remarcó que desde la fuerza que comandan Cristina y Máximo Kirchner, “enviaron una delegación inmensa de militantes y funcionarios kirchneristas que estuvieron en Brasil, mostrándose ante una eventual victoria en primera vuelta”.

Ante la ajustada victoria en primera vuelta, la “sensación de frustración fue evidente”, lanzó Caucino.

La cuestión económica detrás del repunte electoral de Bolsonaro

Por último, el analista insistió en que la recuperación de la economía del Brasil, con baja en combustibles y deflación, tuvo que ver con la excelente performance electoral de Bolsonaro. Brasil experimentó “una recuperación muy importante a partir políticas del gobierno de Bolsonaro y de su ministro Pablo Guedes, mantenimiento de la actividad económica, con un marcado descenso de los índices de inflación. Y tuvo una votación impactante de 44 puntos”, resumió.

La administración de Bolsonaro “insistió con una política de mantener la economía abierta durante la pandemia. Y logró resultados importantes en lo económico, comparables a lo que ocurrió en los estados de Estados Unidos donde no hubo cuarentenas compulsivas y prolongadas. Brasil fue muy criticado por haber supuestamente ‘desatendido’ las consecuencias de la pandemia. Pero tuvieron 700 mil muertos, que es la misma cifra de Argentina si se tiene en cuenta la escala de población (de ambos países)”, remató Caucino.