Conflicto por Yacyretá: un diputado paraguayo admitió que “iría a la guerra” con Argentina

Foto: gentileza

En el medio de un conflicto entre la Argentina y Paraguay por el cobro de peajes en la Hidrovía y energía de Yacyretá, el diputado Rubén Rubín Orrego, aseguró que “iría a la guerra” con Argentina.

“Este roce con el país vecino es un claro ejemplo de que el presupuesto en defensa nacional tiene que ser prioridad. Yo como joven paraguayo sí iría a la guerra. Sin duda iría a la guerra por mi patria”, expresó el diputado del partido Hagamos en Paraguay.

“Yo creo que acá no es tanto el tema de cuántos soldados o efectivos tenemos, pero sí de tecnología, de misiles que alcancen a zonas clave de la región, que protejan nuestros recursos“, agregó.

🔴Un diputado paraguayo pidió en el Congreso "ir a la guerra" con Argentina por el conflicto por la hidroeléctrica Yacyretá pic.twitter.com/Ayexvzo2jE — Finanzas Argy 🇦🇷 (@FinanzasArgy) September 21, 2023

“Entiendo que las prioridades son otras, como tener mejores escuelas, hospitales, transporte público. Ahora, me pregunto nomás yo, no es una afirmación. ¿De qué me sirve a mí mejores escuelas si no tenemos la capacidad de defender esos edificios, nuestras fronteras o nuestras hidroeléctricas?“, cuestionó el legislador.

Estas declaraciones se dan a pocos días de que Paraguay anunciara el retiro total de energía producido por Yacyretá.

Según informó el gobierno de Paraguay al diario “El Cronista”, la medida “responde a una decisión política y estratégica siguiendo indicaciones del Poder Ejecutivo”.

La decisión de Paraguay que se tomó de retirar el 100% de la energía de Yacyretá, impuso un nivel más de tensión en las relaciones bilaterales entre los países vecinos.