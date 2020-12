Proponen la reapertura del Puente Tancredo Neves

imagen ilustrativa

PUERTO IGUAZÚ. La propuesta requiere la reanudación parcial del flujo fronterizo entre Argentina y Brasil con la realización de una prueba piloto, a partir del 10 de diciembre.

El protocolo está firmado por los presidentes de Codespi, Codefoz y Codeleste, consejos que operan en la frontera trinacional, a través del Consejo de Desarrollo Trinacional (CODETRI). El documento fue enviado al gobernador Oscar Herrera Ahuad.

Cuál es el protocolo de reapertura gradual presentado

Fase 1: plan piloto de 15 días

Ingreso diario a Argentina y Brasil: tres mil personas (seis mil visitantes).

Requisitos de entrada y salida: desarrollados conjuntamente entre Argentina y Brasil, incluidos los turistas.

Días: de lunes a domingo. Horario: ingreso a Puerto Iguazú de 7 am a 12 pm y de 4 pm a 11 pm; Salida desde las 7 am hasta la 1 am.

Fase 2: apertura del puente

Ampliación del número de personas habilitadas para entrar y salir de países mediante el Puente Tancredo Neves y tiempos de acceso. Evaluación epidemiológica permanente. Revisión de la operación programada cada 15 días.