Proponen una “apertura inteligente” del Puente San Roque

ENCARNACIÓN. Las autoridades paraguayas de Encarnación estarían ultimando los detalles de un pedido de “apertura inteligente” del Puente San Roque González de Santa Cruz, para que se retome el flujo de personas, necesario para la economía de la vecina ciudad, pero bajo estrictas normas de bioseguridad.

“Paraguay no puede abrir uniaterlamente, hasta ahora es una intención. Sigue habiendo muchísima gente que no está pudiendo cruzar”, contó el periodista encarnaceno, Oscar Bogado, sobre los ciudadanos paraguayos que quedaron varados en Argentina y no están pudiendo regresar al país, pese a las gestiones del cónsul Goiburú.

Con casos positivos y necesidad de reapertura

Consultado al respecto, Bogado ratificó que en los últimos días, “confirmaron dos casos positivos”. Sin embargo, “no es algo tan preocupante. Los casos positivos son gente que están en albergue cumpliendo con la cuarentena. Son 2 mujeres que vinieron de Buenos Aires”, comentó.

De acuerdo con el periodista, la situación de los comercios en Encarnación ya era crítica antes de la pandemia del coronavirus. “Por la devaluación del peso argentino; muchos locales aún no reabrieron en Junio”, añadió.

Para Bogado, lo que buscan las autoridades es una reapertura del puente bajo estrictos controles sanitarios, de manera tal que se impida todo contagio de Covid-19.