Adriana padece una enfermedad crónica sin cura y necesita ayuda

Por ese motivo, hace un llamado a la solidaridad desde su cuenta de Instagram, donde pide ayuda monetaria para poder costear los medicamentos, las visitas al médico y la cirugía.

“Mi vejiga es más chica que la de un bebé”, comentó en video en sus redes sociales. Lo máximo que resiste son 30 cm cúbicos de orina.

Esta afección le impide llevar una vida normal, dado que no retiene líquido y padece de incansables dolores. Por esta razón, no puede trabajar y no cuenta con los fondos necesarios para el tratamiento que requiere.

Las personas que deseen ayudar a Adriana pueden hacerlo de la siguiente manera

CVU: 0000003100036406967045

Alias: codos.amasa.colmo.mp

CBU: 1430001713016218110013