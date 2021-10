Un novedoso estudio revela el ranking de alimentos más y menos saludables

Un estudio desarrollado durante un período de tres años por un equipo de Friedman School of Nutrition Science and Policy en Tufts University, Massachusetts develó qué alimentos son saludables y cuales no a través de un novedoso método científico.

Se conoce que una buena alimentación es fundamental para una vida saludable. Además de la actividad física, hay que equilibrarla con una dieta acorde.

Los especialistas recomiendan comer frambuesas al tratarse de un alimento 100 por ciento saludables, almendras (91%), un curry de verduras (90%), ensalada de atún (73%) y, llamativamente, el café (73%) aunque debe ser sin grasa.

Dentro de los alimentos no recomendables aparece la pizza con un 25 por ciento, seguido por los cereales (19%), hamburguesas con queso (8%), sopas instantáneas (1%) y budín (1%).

Respecto a los dulces, postres, gaseosas y bebidas energéticas, el sistema las clasificó dentro de un rubro que se deben consumir mínimamente por tratarse de alimentos poco saludables para el organismo.